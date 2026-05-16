Diseña Paraná abrió capacitaciones con 337 inscriptos de cara a la feria de octubre

Las capacitaciones del programa Diseña Paraná comenzaron este sábado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER con un total de 337 inscriptos. La iniciativa impulsada por la Municipalidad apunta a fortalecer emprendimientos vinculados al diseño, la producción y la comercialización local.

Durante la presentación participaron la presidenta del bloque de concejales de Más por Entre Ríos, Luisina Minni, y la subsecretaria de Producción municipal, Nair Santana.

Minni destacó a Elonce que el programa forma parte de una política pública orientada al desarrollo emprendedor y sostuvo que “cada instancia permite ver cómo mejoran la calidad de los productos y los materiales de los emprendedores”.

Incorporaron al Gran Paraná y nuevas propuestas

Por su parte, Santana explicó que este año el programa sumó participantes del Gran Paraná, una demanda que se venía planteando en ediciones anteriores.

“Esta política pública se incrementa año a año en cantidad de variables y también en población”, expresó la funcionaria, quien remarcó que los emprendedores fueron divididos en distintos grupos según su experiencia y nivel de desarrollo.

Diseña Paraná abrió capacitaciones con 337 inscriptos en Paraná

Además, confirmó que durante las vacaciones de invierno volverá a realizarse la denominada “Ruta del Diseño”, una propuesta que permitirá a los emprendedores mostrar sus espacios de trabajo y producción.

La feria será en octubre

Las autoridades también adelantaron que la tradicional feria Diseña Paraná se realizará en octubre y volverá a reunir a emprendedores de distintos rubros de la ciudad y la región.

Según explicaron, el evento se consolidó como un atractivo turístico y comercial tanto para vecinos como para visitantes y excursionistas.

Santana sostuvo además que desde el municipio consideran fundamental acompañar al sector emprendedor mediante capacitaciones, espacios de comercialización y herramientas de financiamiento. “Es nuestra obligación desde el Estado ofrecer herramientas de capacitación y desarrollo del empleo”, concluyó.