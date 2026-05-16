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Policiales Operativo antidrogas en barrio de Concordia

Incautaron un trozo compacto de cocaína tras allanamientos en Concordia

Las pericias confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína con un peso total de 101 gramos. Además, durante el procedimiento los uniformados secuestraron 30.200 pesos en efectivo y bolsas de nylon de color blanco.

16 de Mayo de 2026
Operativo antidrogas en barrio de Concordia
Operativo antidrogas en barrio de Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Las pericias confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína con un peso total de 101 gramos. Además, durante el procedimiento los uniformados secuestraron 30.200 pesos en efectivo y bolsas de nylon de color blanco.

Un operativo antidrogas realizado en Concordia terminó con dos personas detenidas y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes. El procedimiento se desarrolló este viernes por la tarde en jurisdicción de Comisaría Segunda.

 

Según se informó, alrededor de las 19.30 personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental llevaba adelante un Operativo de Saturación en distintos barrios cuando detectó una situación sospechosa en inmediaciones de calles Avellaneda y boulevard Yuquerí.

 

En ese momento, un hombre que advirtió la presencia policial intentó escapar y durante la fuga arrojó un trozo compacto de sustancia estupefaciente. Los efectivos lograron interceptarlo a pocos metros.

Confirmaron que era cocaína

 

Tras las primeras actuaciones, intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas de campo correspondientes sobre la sustancia secuestrada.

 

Las pericias confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína con un peso total de 101 gramos. Además, durante el procedimiento los uniformados secuestraron 30.200 pesos en efectivo y bolsas de nylon de color blanco.

Operativo antidrogas en barrio de Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativo antidrogas en barrio de Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Fuentes policiales indicaron que los elementos hallados serían de interés para la causa vinculada a presunta comercialización de estupefacientes.

Una mujer intentó agredir a un policía

 

Durante el operativo también intervino una mujer que acompañaba al sospechoso. Según se informó, intentó entorpecer el accionar policial y agredir a uno de los funcionarios que participaban del procedimiento.

 

Ante esa situación, la mujer fue reducida en el lugar y posteriormente detenida junto al hombre involucrado.

 

La fiscal interviniente, Macarena Mondragón, dispuso la detención del hombre, de 34 años, y de la mujer, de 32, por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y resistencia a la autoridad.

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