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Policiales Siniestro vial en Paraná

Ciclista sufrió fractura expuesta tras ser chocado por una moto en avenida Zanni

Un choque entre moto y bicicleta dejó dos heridos. Bomberos Voluntarios asistieron a las personas lesionadas tras un accidente de tránsito en avenida Zanni de Paraná.

15 de Mayo de 2026
Choque entre moto y bicicleta dejó dos personas heridas.
Choque entre moto y bicicleta dejó dos personas heridas. Foto: (CBVP).

REDACCIÓN ELONCE

Un choque entre moto y bicicleta dejó dos heridos. Bomberos Voluntarios asistieron a las personas lesionadas tras un accidente de tránsito en avenida Zanni de Paraná.

El accidente de tránsito, entre una moto y una bicicleta, dejó dos personas heridas este viernes, en la intersección de calles Zanni y Juan B. Justo, en el sureste de Paraná. Como consecuencia del choque, el joven motociclista de 27 años y el hombre de 50, que iba en bicicleta, debieron ser trasladados al hospital, se confirmó a Elonce.

 

Hasta el lugar acudió una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, que realizó las primeras tareas de asistencia e inmovilización de las víctimas hasta la llegada del personal sanitario.

 

Según se informó a Elonce, el ciclista de 50 años, sufrió fractura expuesta de tibia y peroné en el miembro inferior izquierdo (con minuta), por lo que fue derivado al quirófano y permanecerá internado. La segunda víctima, presentó politraumatismos varios.

 

Mientras que la otra persona lesionada, sufrió golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, pero que no revestían gravedad, por lo que se retiró de alta en el nosocomio, se confirmó a Elonce.

 

Trabajo de asistencia y prevención

 

Bomberos también trabajó en la seguridad de la zona para facilitar la atención y posterior traslado de los heridos. Desde el operativo solicitaron circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que intervino en el lugar del accidente.

Temas:

accidente de tránsito Paraná Bomberos Voluntarios bicicleta moto
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