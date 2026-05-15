Ciclista sufrió fractura expuesta tras ser chocado por una moto en avenida Zanni

REDACCIÓN ELONCE
Un choque entre moto y bicicleta dejó dos heridos. Bomberos Voluntarios asistieron a las personas lesionadas tras un accidente de tránsito en avenida Zanni de Paraná.
El accidente de tránsito, entre una moto y una bicicleta, dejó dos personas heridas este viernes, en la intersección de calles Zanni y Juan B. Justo, en el sureste de Paraná. Como consecuencia del choque, el joven motociclista de 27 años y el hombre de 50, que iba en bicicleta, debieron ser trasladados al hospital, se confirmó a Elonce.
Hasta el lugar acudió una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, que realizó las primeras tareas de asistencia e inmovilización de las víctimas hasta la llegada del personal sanitario.
Según se informó a Elonce, el ciclista de 50 años, sufrió fractura expuesta de tibia y peroné en el miembro inferior izquierdo (con minuta), por lo que fue derivado al quirófano y permanecerá internado. La segunda víctima, presentó politraumatismos varios.
Mientras que la otra persona lesionada, sufrió golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, pero que no revestían gravedad, por lo que se retiró de alta en el nosocomio, se confirmó a Elonce.
Trabajo de asistencia y prevención
Bomberos también trabajó en la seguridad de la zona para facilitar la atención y posterior traslado de los heridos. Desde el operativo solicitaron circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que intervino en el lugar del accidente.