Amplia convocatoria en la Jornada Ganancias y Bienes Personales en la Facultad de Ciencias Económicas

REDACCIÓN ELONCE
Más de 150 profesionales participaron de la Jornada Ganancias y Bienes Personales 2025 organizada por la Delegación Paraná del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El encuentro se realizó de manera presencial en la UNER y abordó las últimas novedades tributarias.
Con una importante participación de matriculados de toda la provincia, se desarrolló este jueves la Jornada Ganancias y Bienes Personales 2025 en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La actividad fue organizada por la Delegación Paraná del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y estuvo centrada en las recientes modificaciones tributarias, a pocas semanas de los vencimientos impositivos para personas humanas.
El encuentro reunió a más de 150 profesionales de Ciencias Económicas y contó con la participación de especialistas en materia tributaria. Entre los organizadores estuvieron el presidente de la Delegación Paraná, César Daniel Salomón, y la secretaria de la institución, Agostina Botazzi, quienes destacaron la importancia de la capacitación permanente ante los constantes cambios normativos.
Capacitación técnica y actualización tributaria
El presidente de la Delegación Paraná explicó que el eje principal del encuentro estuvo puesto en los próximos vencimientos del impuesto a las ganancias para personas humanas y en las modificaciones introducidas durante los últimos meses por el Gobierno nacional.
“Estamos muy cerca de los vencimientos del impuesto a las ganancias de personas humanas, que se va a dar el próximo mes. Estamos a tan solo 30 días de los primeros vencimientos y desde diciembre a esta parte las novedades en materia tributaria han sido muchísimas en nuestro país”, sostuvo.
En ese sentido, Salomón mencionó entre los cambios más relevantes la Ley de Inocencia Fiscal, los decretos reglamentarios y las nuevas disposiciones emitidas por ARCA. “Es muy importante tener actualizada la matrícula y que los contribuyentes puedan ser asesorados por contadores matriculados”, afirmó.
Por su parte, Botazzi valoró especialmente el regreso de las actividades presenciales y remarcó el acompañamiento de los profesionales entrerrianos. “Venimos haciendo muchas charlas y capacitaciones presenciales. Creemos que tienen otra importancia, hay un ida y vuelta mucho más provechoso para los matriculados”, indicó.
La importancia de la formación continua
La secretaria de la Delegación Paraná subrayó que la capacitación permanente se volvió indispensable para el ejercicio profesional debido a los constantes cambios normativos y tecnológicos que atraviesa el sector.
“En nuestra gestión creemos que la capacitación es la base para que podamos estar al día con todas las normativas. Es una profesión que tiene constantes cambios. De hecho, este año se implementa Ganancia Simplificada. Entonces estamos viendo nuevos aplicativos que salen con errores y los vencimientos nos corren, pero de a poquito vamos sacando adelante la profesión y pudiendo cumplir con las obligaciones”, señaló Botazzi.
Además, destacó la presencia de un expositor de trayectoria nacional. “Hoy estamos con un profesional de la UBA, un contador de CABA que es docente y tiene mucha trayectoria. Creemos que es muy importante para los matriculados y así lo han sentido porque realmente está el salón lleno”, afirmó.
Finalmente, Salomón remarcó el rol institucional del Consejo Profesional frente a los nuevos desafíos tributarios y laborales. “Desde el Consejo propiciamos todas estas instancias de manera de estar a la altura de las circunstancias y de los cambios, acompañando también con el aporte técnico a las empresas y a los contribuyentes que asesoramos los profesionales en Ciencias Económicas”, concluyó.