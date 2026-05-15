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Policiales Operativos contra picadas ilegales

Picadas ilegales y maniobras peligrosas: secuestraron dos motos tras allanamientos

La Policía realizó procedimientos en Concepción del Uruguay y Gualeguay tras dos meses de investigación sobre picadas ilegales y maniobras peligrosas en la vía pública.

15 de Mayo de 2026
Picadas ilegales y maniobras peligrosas.
Picadas ilegales y maniobras peligrosas. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía realizó procedimientos en Concepción del Uruguay y Gualeguay tras dos meses de investigación sobre picadas ilegales y maniobras peligrosas en la vía pública.

Las picadas ilegales motivaron una serie de allanamientos realizados este viernes en distintos puntos de Concepción del Uruguay y en la localidad de Gualeguay, donde la Policía de Entre Ríos secuestró motocicletas y avanzó en una investigación por maniobras peligrosas en la vía pública.

 

Los procedimientos fueron coordinados por la Jefatura Departamental y estuvieron vinculados a causas por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las competencias ilegales y conductas temerarias al volante. Las actuaciones fueron supervisadas por las fiscales Dra. María Occhi y Dra. Lucía Bourlot.

 

El jefe de Policía, Esteban Allegrini, explicó que las medidas fueron el resultado de “dos meses de tareas de inteligencia criminal”, que incluyeron patrullajes digitales en redes sociales y grupos de mensajería donde se organizaban encuentros clandestinos.

 

Investigación y secuestro de motos

 

Durante los operativos participaron efectivos de Comisarías Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, además de personal de Investigaciones y del Comando Radioeléctrico, indicaron desde la Policía.

 

Como resultado de los allanamientos, los uniformados lograron secuestrar dos motocicletas presuntamente vinculadas a las maniobras investigadas. En uno de los domicilios allanados se incautó una Honda Titan 150 cc.

 

Asimismo, un joven de 23 años fue trasladado a la sección Antecedentes Personales para su correcta identificación y quedó supeditado a la causa judicial que se tramita por las picadas ilegales y las maniobras conocidas como “willy” o “domingrau”.

 

Buscan prevenir nuevos incidentes

 

Desde la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay remarcaron que los procedimientos tuvieron como objetivo erradicar prácticas que representan un riesgo para conductores, peatones y terceros.

 

Además, señalaron que este tipo de conductas ya provocaron incidentes graves en distintas zonas de la provincia, por lo que advirtieron que continuarán los controles y las investigaciones para evitar nuevos encuentros clandestinos en la vía pública.

Temas:

maniobras peligrosas Motos picadas ilegales Domingrau Concepción del Uruguay
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