Secuestraron 11.500 paquetes de cigarrillos de contrabando y una camioneta en Concordia

En un operativo policial realizado durante la madrugada de este Viernes, se secuestró más de 11.500 paquetes de cigarrillos de contrabando en la zona sur de la ciudad de Concordia. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Comisaría Quinta y Comisaría Sexta, quienes interceptaron una camioneta que transportaba una gran cantidad de mercadería ilegal oculta entre bultos y coberturas improvisadas.

El operativo se desarrolló en inmediaciones de Pampa Soler, a unos 2.000 metros al sur de calle Intendente Pedro Urruzola, donde el personal policial detectó movimientos sospechosos y procedió a detener la marcha de una camioneta Chevrolet S10 gris, doble cabina.

Según se informó oficialmente, el vehículo era conducido por una mujer de 43 años. Durante la inspección, los uniformados constataron que en la caja de la camioneta había una carga cubierta con media sombra y varias bolsas negras de consorcio en el interior del rodado. Al revisar el contenido, descubrieron que se trataba de cajas de cigarrillos marca Gift.

Intervino la Justicia Federal

Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal correspondiente, que dispuso el traslado de todo el procedimiento a dependencias de Comisaría Quinta para continuar con las actuaciones judiciales y realizar un conteo detallado de la mercadería secuestrada.

Además, la Justicia ordenó el secuestro tanto de la carga como del vehículo utilizado para el transporte, mientras que la conductora fue identificada en el marco de la investigación por presunto contrabando.

Fuentes policiales indicaron que el cargamento estaba compuesto por 11.500 paquetes de cigarrillos, cada uno con 20 unidades, lo que representa una importante cantidad de mercadería ilegal valuada en varios millones de pesos.