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Policiales Intervención de Gendarmería

Decomisaron un cargamento de contrabando de cigarrillos y neumáticos valuado en más de $400 millones

Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana en controles viales ubicados entre las ciudades de Paso de los Libres y Santo Tomé. En esos puntos, los efectivos detectaron bultos que no contaban con ningún tipo de documentación.

28 de Abril de 2026
Contrabando en Corrientes.
Contrabando en Corrientes.

Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana en controles viales ubicados entre las ciudades de Paso de los Libres y Santo Tomé. En esos puntos, los efectivos detectaron bultos que no contaban con ningún tipo de documentación.

Los operativos contra el contrabando realizados por Gendarmería Nacional sobre la Ruta 14, en Corrientes, permitieron secuestrar mercadería ilegal valuada en más de 430 millones de pesos, tras la apertura de decenas de encomiendas provenientes del exterior.

 

Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana en controles viales ubicados entre las ciudades de Paso de los Libres y Santo Tomé. En esos puntos, los efectivos detectaron bultos que no contaban con ningún tipo de documentación aduanera, lo que motivó su retención.

 

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Paso de los Libres, que ordenó la apertura de las encomiendas para verificar su contenido en el marco de una investigación por contrabando.

 

 

Qué encontraron en las encomiendas

 

Tras la inspección, los gendarmes confirmaron que la mercadería estaba compuesta por una importante cantidad de productos ingresados ilegalmente al país.

 

En total, se contabilizaron 122.960 paquetes de cigarrillos y 543 neumáticos de distintas medidas y rodados, elementos que forman parte de un circuito habitual de contrabando en zonas fronterizas.

 

Según fuentes oficiales, el valor total de lo incautado asciende a 431.451.075 pesos, lo que representa uno de los decomisos más relevantes registrados en los últimos meses en la región.

 

Contrabando en Corrientes.
Contrabando en Corrientes.

 

 

Sin detenidos, pero con causa judicial

 

A pesar del volumen de mercadería secuestrada, no hubo personas detenidas ni demoradas en el marco de los procedimientos.

 

Esto se debe a que los envíos eran trasladados a través de servicios privados de encomiendas, lo que dificultó la identificación directa de responsables en el momento de los operativos.

 

No obstante, la Justicia dispuso la apertura de causas por infracción al Código Aduanero, mientras avanza la investigación para determinar el origen y destino de los cargamentos vinculados al contrabando.

 

 

Destino de la mercadería y análisis del fenómeno

 

Tras el secuestro, los productos quedaron a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que continuará con los procedimientos administrativos correspondientes.

 

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que en los últimos operativos se detectó un aumento en el ingreso ilegal de cigarrillos, una actividad que había disminuido en años anteriores.

 

El crecimiento de este tipo de maniobras estaría vinculado a la reactivación de redes de contrabando en zonas fronterizas, donde las organizaciones buscan diversificar los productos y aumentar el valor de la mercadería ingresada al país sin control.

Temas:

contrabando Corrientes Gendarmería
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