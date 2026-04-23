Prefectura interceptó a cazadores ilegales en el río Uruguay y uno cuenta con antecedentes

La Prefectura Naval Argentina intensificó su despliegue operativo sobre el río Uruguay, en la zona de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el objetivo de reforzar la seguridad de la navegación, prevenir los delitos y preservar los recursos naturales.

En este contexto, durante patrullajes preventivos realizados en puntos estratégicos, se llevó a cabo un procedimiento por infracción a la Ley de Caza. El hecho ocurrió el 21 de abril, cuando una patrulla fluvial interceptó una embarcación en el canal Secundario, a la altura del kilómetro 168 del río Uruguay.

La lancha, equipada con un motor fuera de borda, transportaba a dos personas que llevaban conservadoras con animales silvestres faenados, presuntamente producto de la caza ilegal, sin la documentación correspondiente.

Durante la inspección, además, se constató la presencia de ejemplares ictícolas y elementos cortantes. Tras verificar los antecedentes, se determinó que uno de los involucrados había estado involucrado en una causa por tenencia ilegal de armas, aunque sin impedimentos legales vigentes.

Como resultado del procedimiento, se incautaron tres ejemplares de carpincho, un jabalí, dorados, bagres y seis cuchillos de distintas dimensiones. El valor de lo secuestrado supera el millón de pesos.

Intervino la Fiscalía Auxiliar de Turno N° 4, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, quien ordenó el traslado de los involucrados y la embarcación a la dependencia local, el secuestro de los elementos, la desnaturalización de la carne incautada y la instrucción de actuaciones judiciales.

Asimismo, se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, que labró el acta correspondiente por infracción a la normativa provincial de caza.

En este contexto, en lo que va del año realizaron 33 procedimientos por infracción a la Ley de Pesca, con el secuestro de redes, espineles, anzuelos y ejemplares ictícolas. Además, contabilizaron procedimientos por tenencia ilegal de armas, contrabando y adulteración de motores, con un total de 13 personas aprehendidas.

En tanto, en el ámbito de seguridad de la navegación, se identificaron a 1.305 personas, se inspeccionaron 546 embarcaciones, de las cuales siete fueron secuestradas, y se labraron 50 infracciones al REGINAVE.