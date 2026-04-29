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Policiales En la tarde del martes

Concordia: incautaron cigarrillos electrónicos por más de $32 millones tras un operativo en el río

El procedimiento fue realizado por Prefectura Naval en la zona sur de la costanera. Los involucrados abandonaron la carga y huyeron al advertir la presencia de los efectivos.

29 de Abril de 2026
Operativo de Prefectura en Concordia.
Operativo de Prefectura en Concordia.

El procedimiento fue realizado por Prefectura Naval en la zona sur de la costanera. Los involucrados abandonaron la carga y huyeron al advertir la presencia de los efectivos.

Un operativo de la Prefectura Naval Argentina permitió el secuestro de un cargamento de cigarrillos electrónicos en Concordia, en el marco de una presunta maniobra de contrabando detectada sobre el río Uruguay.

 

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del martes, cuando efectivos de la Prefectura Concordia realizaban tareas de patrullaje aguas abajo de la ciudad. En ese contexto, detectaron una situación irregular en la costa sur, lo que motivó la intervención.

 

 

Al aproximarse al lugar en Concordia, los uniformados observaron un bote a remos varado en la orilla, junto a varias personas que, al advertir la presencia policial, se dieron a la fuga y se internaron en la vegetación, dejando la embarcación abandonada.

 

Secuestro de la carga

 

En el interior del bote hallado en Concordia, los efectivos encontraron tres bultos de grandes dimensiones. Tras su traslado a la sede de Prefectura, se procedió a su apertura y se constató que contenían más de 900 cigarrillos electrónicos.

Operativo de Prefectura en Concordia.
Operativo de Prefectura en Concordia.

 

 

Según se informó, los dispositivos correspondían a las marcas “Lost Mary” y “Elfbar Trio”. El valor estimado de la mercadería incautada supera los 32 millones de pesos.

 

El procedimiento permitió impedir el traslado de la carga, en una maniobra que se investiga como contrabando.

 

Investigación en curso

 

Tras el hallazgo en Concordia, se dio intervención a las autoridades correspondientes para avanzar con la investigación y determinar el origen y destino de la mercadería.

 

Hasta el momento no se registraron detenciones, ya que los sospechosos lograron escapar antes de ser identificados.

 

 

Desde Prefectura indicaron que el operativo se enmarca en los controles habituales que se realizan en la zona para prevenir delitos vinculados al contrabando en el río Uruguay.

Temas:

contrabando Concordia Río Uruguay Prefectura
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