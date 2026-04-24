Menores exhibían armas de guerra por redes: allanaron una vivienda y las incautaron

Un allanamiento con secuestro de armas de fuego y cartuchería se concretó en la tarde de este viernes, cuando efectivos de la Comisaría Primera de Concordia llevaron adelante un operativo en el marco de una causa por presunta tenencia de arma de guerra.

La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías, María Dinora, tras una investigación que se inició a partir de una denuncia vinculada a la difusión de imágenes en redes sociales.

Foto: P.E.R.

Según informaron fuentes policiales, el caso se originó luego de que se detectaran publicaciones en Instagram donde dos menores de edad exhibían armas de fuego. A partir de estos elementos, la Justicia autorizó un procedimiento en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Espejo y Misiones, donde finalmente se desarrolló el operativo con resultado positivo.

Secuestro de armas y municiones durante el procedimiento

Durante el allanamiento, el personal policial procedió al secuestro de diversas armas de fuego y cartuchería de distintos calibres. Entre los elementos incautados se encontraban una escopeta calibre 12, una pistola 9 mm, un revólver calibre 357 Magnum y un rifle de aire comprimido con mira telescópica.

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Además, se secuestraron múltiples municiones, incluyendo cartuchos calibre 357 Magnum, calibre 12, proyectiles de FAL calibre 7,62, cartuchos calibre 11.25 y una vaina servida.

De acuerdo con la información oficial, el morador de la vivienda contaba con la totalidad de las armas registradas a su nombre y poseía la credencial de legítimo usuario en vigencia, lo que abre nuevas líneas de análisis en la causa. Por disposición del fiscal en turno, Tomás Tscherning, el procedimiento finalizó sin personas detenidas, aunque no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.