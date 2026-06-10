“Generar Infancia”: alumnos de escuelas primarias compartieron sus experiencias

REDACCIÓN ELONCE
La iniciativa impulsada por la Municipalidad reunió a estudiantes de distintas escuelas para trabajar sobre emociones, vínculos y participación, registró Elonce. El cierre se realizó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz con actividades de integración y expresión artística.
El programa Generar Infancia culminó este miércoles con una jornada de integración en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde estudiantes de distintas escuelas primarias de Paraná compartieron actividades vinculadas a la gestión de emociones, los vínculos y la construcción de redes comunitarias.
La propuesta es coordinada por la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Paraná y se desarrolló durante varios meses en establecimientos educativos de diferentes barrios de la ciudad.
Durante el encuentro final, los participantes trabajaron en producciones artísticas y culturales que reflejaron las experiencias y aprendizajes construidos a lo largo del programa.
Un espacio para fortalecer vínculos
La coordinadora territorial de la Subsecretaría, Luciana Cabrera, explicó a Elonce que la iniciativa buscó generar espacios de reflexión sobre las emociones y las relaciones interpersonales en la infancia.
“Trabajamos talleres de vínculos, de emociones y de cómo los chicos gestionan esas emociones en sus territorios. La idea es que puedan expresarlo y compartirlo con otros”, señaló.
Además, destacó que la actividad de cierre permitió reunir a estudiantes de distintas escuelas para promover el intercambio de experiencias y la construcción de redes entre niños y niñas de diversos sectores de la ciudad.
La importancia de escuchar a las infancias
Según remarcaron desde la organización, uno de los principales aprendizajes que dejó el programa fue la necesidad de fortalecer los espacios de escucha para las infancias.
“Lo que ellos demandan es ser escuchados. Quieren que los adultos los vean, los escuchen y actúen en consecuencia de lo que expresan”, sostuvo Cabrera.
La coordinadora municipal indicó que las realidades varían según cada barrio, pero que existe una necesidad común de participación y acompañamiento por parte de los adultos y las instituciones.
Participación de escuelas de distintos barrios
Por su parte, Iara Marignac, integrante del equipo de Niñez y Adolescencia, explicó a Elonce que participaron escuelas de diferentes zonas de Paraná, entre ellas la Marcelino Román, Esparza, Bazán y Bustos y La Delfina.
La iniciativa estuvo dirigida principalmente a estudiantes de los últimos años del nivel primario, con edades comprendidas entre los 10 y 13 años.
Desde la Subsecretaría señalaron que el programa busca consolidar el trabajo conjunto entre las escuelas, las familias y el Estado para generar espacios donde los niños puedan expresar sus inquietudes y necesidades.
Primera experiencia para nivel primario
Generar Infancia representó la primera edición del programa destinada específicamente a estudiantes de escuelas primarias.
La experiencia se suma a las acciones que la Municipalidad ya desarrolla con adolescentes y busca ampliar las herramientas de acompañamiento para las infancias, promoviendo la participación, la escucha activa y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.