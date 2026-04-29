Juzgan a una mujer acusada de maltrato animal y tenencia irresponsable

Una mujer será juzgada en Concepción del Uruguay por presunto maltrato animal y tenencia irresponsable. Reclaman que se le prohíba tener mascotas y que afronte los gastos veterinarios.
Un caso de maltrato animal será llevado a juicio este miércoles en Concepción del Uruguay, donde una mujer está acusada de tenencia irresponsable y de provocar graves daños a animales bajo su cuidado.
Según informó la organización proteccionista Ayuda Animal Concepción del Uruguay, se trata de la primera vez que una causa de estas características alcanza esta instancia judicial en la ciudad con una persona imputada.
El proceso judicial se extendió durante dos años, período en el cual la acusada habría evitado presentarse a audiencias de mediación y rechazado en dos oportunidades la posibilidad de acceder a la suspensión del juicio a prueba (probation).
Denuncias, rescates y nuevos hechos
De acuerdo con lo señalado por la organización, la situación fue constatada oportunamente por la Justicia y por profesionales veterinarios intervinientes. En ese contexto, fueron rescatadas dos perras de raza caniche que se encontraban en estado crítico.
Asimismo, indicaron que, durante el tiempo que avanzaba la causa, otro animal habría muerto por presunta negligencia, ya que no fue llevado a atención veterinaria pese a contar con un servicio cercano.
La entidad también señaló que la mujer continuó incorporando animales, lo que derivó en nuevas denuncias presentadas por otras organizaciones proteccionistas en los últimos meses.
Reclamos y pedido de restricción
Desde Ayuda Animal solicitaron a la Justicia que, además de determinar responsabilidades, se ordene a la acusada el reintegro de los gastos veterinarios afrontados, que estimaron en alrededor de 250.000 pesos.
También requirieron que se le prohíba la tenencia de animales, medida que fue solicitada previamente en una ampliación de denuncia realizada en junio de 2024.