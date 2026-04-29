Neymar jugó ante San Lorenzo, fue ovacionado por el público local y dejó un mensaje tras el partido

El regreso de Neymar al fútbol argentino se produjo en el empate 1-1 entre Santos y San Lorenzo, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El delantero brasileño fue titular, disputó todo el partido y fue uno de los focos principales de la jornada en el Nuevo Gasómetro.

La presencia de Neymar generó expectativa desde la previa, cuando se acercó a la zona de ingreso al campo para saludar a hinchas ubicados junto a la valla, incluidos niños y personas en silla de ruedas. Ese gesto fue reconocido con aplausos incluso antes del inicio del encuentro.

En el desarrollo del juego, el brasileño tuvo una intervención determinante en el gol del empate de Santos. A los 32 minutos del primer tiempo, encaró por el sector derecho, superó a Nicolás Tripichio y habilitó a Benjamín Rollheiser, quien asistió a Gabriel Barbosa para el 1-1.

Participación en el partido

Más allá de esa jugada, Neymar tuvo otros momentos de protagonismo en la primera etapa. En sus primeras intervenciones, mostró recursos técnicos con un taco en corto y una acción individual en la que desbordó en espacios reducidos. También contó con una ocasión propia antes del descanso, con un remate que pasó cerca del palo derecho.

❤️🇧🇷🇦🇷 Neymar fue a saludar a algunos hinchas de San Lorenzo que estaban en silla de ruedas y fue APLAUDIDO POR LA GENTE. pic.twitter.com/ulnCnDEokE — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 28, 2026

Durante ese tramo, además, protagonizó un choque con Matías Reali que lo dejó momentáneamente sentido en la cabeza. A pesar del impacto, continuó en el campo sin inconvenientes. En ese período, mantuvo participación activa en el circuito ofensivo del equipo brasileño.

Este nene estaba LLORANDO DE LA EMOCIÓN por salir con Neymar a la cancha… Ney lo vio, lo abrazó y se quedó hablándole. Hermoso momento. 🥹❤️ pic.twitter.com/Ehs5EcLnHS — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 28, 2026

En el complemento, su intervención fue menor. San Lorenzo asumió la iniciativa, mientras que Santos se replegó y apostó a transiciones que no prosperaron. El delantero recibió menos balones y tuvo menor incidencia en el juego. Incluso, desde una de las tribunas, se observó el uso de un láser apuntando hacia el campo en dirección al futbolista.

Neymar quiso agradecer a la gente de San Lorenzo por el cariño y se fue enamorado de tanto aliento. ¡Gran abrazo, Príncipe! 🇧🇷 pic.twitter.com/rAn2kQgw1J — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 29, 2026

El vínculo con el público y sus declaraciones

Al finalizar el encuentro, Neymar intercambió camiseta con Ezequiel Herrera y volvió a ser reconocido por los hinchas de San Lorenzo, que lo despidieron con aplausos tras el pitazo final.

Luego del partido, el delantero se refirió a la experiencia en el estadio. “Fue un gran partido, un recibimiento espectacular. Gracias a los hinchas de San Lorenzo”, expresó ante los medios.

Consultado sobre su futuro, también habló de la posibilidad de disputar el Mundial 2026. “Claro que sí, es todo lo que un jugador brasileño piensa, estar ahí”, afirmó.

Además, dejó una referencia sobre una eventual final entre Brasil y Argentina en ese torneo: “Sería espectacular”, sostuvo.