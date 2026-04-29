Siguen en aumento los casos de chikungunya a nivel nacional

Este documento ofrece información estratégica sobre la situación epidemiológica del país. Según la información publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 15 de 2026, la circulación de los virus respiratorios continúa estable y dentro de lo esperado para esta época del año. Las notificaciones de enfermedad tipo influenza (ETI) como también de bronquiolitis y neumonía se ubican por debajo de las registradas en los cuatro años previos.

En lo que refiere a las arbovirosis, el BEN informa que se notificaron 272 nuevos casos de fiebre chikungunya durante la SE 15. Hasta el momento, el total de confirmados y probables es de 1109 casos, (1.003 autóctonos y 106 con antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba). A partir de las primeras SE de 2026, se observa un incremento de las notificaciones de Fiebre Chikungunya, a expensas del aumento de confirmados, probables y casos en estudio. Esto da cuenta de un escenario de intensificación de la transmisión junto con una mayor detección.

El 93% de los casos se concentra en la región NOA, con 1.033 confirmados y probables. Salta continúa siendo la provincia con la mayor cantidad de casos (644 confirmados y probables) pero también se identifican focos importantes de transmisión en Tucumán (204 casos) y Jujuy (101 casos). En Santiago del Estero se notificaron 63 casos hasta el momento y, en Catamarca, 21.

En la región Centro, PBA también presenta un número elevado de casos, con 38 confirmados y probables. Le siguen Córdoba con 24 casos y CABA, con 8. El resto de los casos de la región Centro se ubican en Entre Ríos (2 casos) y Santa Fe (1 caso). Por su parte, en la región Cuyo solo se han notificado 2 casos en San Luis, y en la región del NEA, se registra un caso en la provincia del Chaco. Finalmente, la región Sur no ha notificado casos hasta el momento.

Ante este escenario, la cartera sanitaria nacional sostiene una vigilancia intensificada para identificar cambios en los patrones de circulación viral, optimizar la capacidad de respuesta y acompaña a las jurisdicciones para fortalecer la respuesta. Asimismo, recomienda a los servicios de salud aplicar métodos directos y confirmatorios (como qRT-PCR y ELISA NS1) en muestras tomadas durante los primeros 6 días de síntomas, a fin de proveer información oportuna que permita caracterizar los arbovirus circulantes y generar alertas tempranas para orientar las medidas de control local.

En lo que refiere a los casos de dengue, se confirmaron 4 nuevos casos durante la SE 15 con residencia en PBA, CABA, y Salta. Desde el inicio de la temporada, el total de casos asciende a 50 confirmados, de los cuales el 54% son de transmisión autóctona y, el 46% registran antecedentes de viaje a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.

Si bien el escenario se mantiene en zona de bajo riesgo, en las últimas semanas comenzó a observarse un aumento en la notificación de casos probables de dengue, especialmente en PBA, Córdoba, CABA, Tucumán y Santa Fe. Por tal motivo, la cartera sanitaria nacional solicita a los equipos de salud jurisdiccionales mantener una vigilancia intensificada, completar los estudios de laboratorio y tomar segundas muestras para confirmar o descartar estos casos.

Finalmente, es importante mencionar que, el viernes pasado el Ministerio de Salud de la Nación informó sobre un caso de tétanos en una paciente pediátrica de 5 años residente en Santa Fe. Mediante la auditoría de registros nominalizados (provinciales y nacionales), la cartera sanitaria nacional pudo constatar que la paciente tenía un esquema de vacunación incompleto. La niña había recibido las dosis de recién nacida (BCG y Hepatitis B) pero ninguna de las correspondientes al primer año de vida y al ingreso escolar.

Ante la sospecha clínica, el equipo de salud provincial inició el tratamiento específico con gammaglobulina antitetánica, toxoide y antibioticoterapia. Debido a la gravedad del cuadro, la paciente requirió cuidados críticos en la Unidad de Terapia Intensiva, asistencia respiratoria mecánica (ARM) y traqueotomía de manejo. Tras descartar diagnósticos diferenciales, como meningitis, encefalitis e intoxicaciones, la paciente continúa internada con evolución clínica favorable.