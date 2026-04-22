Advierten que las vacunas del Calendario Nacional "no alcanzan la cobertura óptima recomendada"

En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización y la Semana de Vacunación en las Américas, el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió sobre el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles en Argentina debido al descenso sostenido de las coberturas de vacunación en los últimos años.

“El aumento de enfermedades prevenibles con vacunas en Argentina representa un riesgo concreto para la salud pública. Vacunarse no es solo una decisión individual. Es un acto de responsabilidad colectiva”, remarcó la médica infectóloga Elizabeth Bogdanowicz, a cargo del Vacunatorio del Hospital de Clínicas.

La especialista recordó que la vacunación permitió logros sanitarios históricos en el país, como la eliminación de enfermedades como el sarampión endémico, la poliomielitis y la difteria, además de una fuerte reducción de la mortalidad infantil por tos convulsa y de complicaciones graves por hepatitis A.

Caída de coberturas y alertas epidemiológicas

Sin embargo, el panorama actual muestra una tendencia preocupante. Según el Hospital de Clínicas, ninguna de las vacunas del Calendario Nacional de Inmunizaciones alcanzó en la última década la cobertura óptima del 95% recomendada internacionalmente.

“Existe una diferencia significativa entre la cobertura real y la óptima, especialmente en los refuerzos de ingreso escolar, donde el déficit supera el 40% respecto de la meta”, explicó Bogdanowicz.

También se detectan bajas coberturas en adolescentes, particularmente en vacunas aplicadas a los 11 años, junto con desigualdades territoriales y esquemas de inmunización incompletos en distintas jurisdicciones del país.

Aumento de enfermedades prevenibles

Los datos del Boletín Epidemiológico Nacional reflejan un aumento sostenido de enfermedades que habían sido controladas. Entre los casos más relevantes, se destaca el fuerte incremento de la coqueluche, que pasó de 11.202 casos en 2023 a 66.184 en 2024, además del fallecimiento de niños menores de dos años en 2025 con esquemas de vacunación incompletos.

Asimismo, se registraron nuevos casos de sarampión en 2025 y un aumento cercano al 80% de la tuberculosis entre 2020 y 2025, lo que refuerza la preocupación de los especialistas.

Inmunidad de rebaño y factores de riesgo

Los expertos explican que este escenario se relaciona con la pérdida de la inmunidad de rebaño, producto de la baja en las coberturas de vacunación. A esto se suman la menor asistencia a controles médicos tras la pandemia, los retrasos en refuerzos, la desinformación y las barreras de acceso al sistema de salud.

En este contexto, el Hospital de Clínicas insistió en la importancia de sostener los esquemas de vacunación, especialmente en grupos de riesgo como niños menores de 2 años, personas gestantes, adultos mayores, inmunocomprometidos y poblaciones con dificultades de acceso sanitario.

“El calendario nacional es uno de los más completos del mundo, con vacunas gratuitas, seguras y obligatorias”, recordó Bogdanowicz, subrayando la necesidad de reforzar la confianza en la inmunización como herramienta clave de salud pública.