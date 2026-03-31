Comenzó la vacunación antigripal para afiliados del PAMI: detallaron cómo es la modalidad

La vacunación antigripal ya comenzó en todo el país con el objetivo de anticiparse al aumento de enfermedades respiratorias durante el invierno. La campaña, impulsada por PAMI, apunta principalmente a los grupos de riesgo, en especial adultos mayores y personas con condiciones preexistentes.

Desde el organismo informaron que los afiliados pueden acceder a la vacunación antigripal en farmacias habilitadas sin necesidad de presentar orden médica ni gestionar turno previo, solo con DNI y credencial.

La medida también responde a la circulación de nuevas variantes del virus de la influenza, lo que llevó a adelantar el cronograma respecto de otros años.

Cómo es la modalidad y la aplicación

En farmacias de Paraná, la implementación comenzó con la llegada de las primeras dosis, aunque con alta demanda. En ese sentido, el farmacéutico Pablo Feiffer explicó: “Recibimos las vacunas por tandas, por lo cual tenemos una lista de espera en la que los afiliados pueden anotarse”.

El profesional indicó que quienes se registran son convocados a medida que se dispone de stock. “Los anotamos y vamos llamándolos en base a la disponibilidad de la vacuna”, detalló.

Vacunación antigripal.

Además, remarcó que la vacunación antigripal para afiliados de PAMI es gratuita, tanto la dosis como su aplicación, y que en esta primera etapa está destinada a mayores de 65 años.

Recomendaciones antes y después de vacunarse

En cuanto a los cuidados previos, Feiffer señaló que no es conveniente aplicarse la vacuna si la persona presenta síntomas respiratorios. “No es recomendable vacunarse con síntomas gripales o de resfrío. Lo mejor es esperar a que se pasen”, explicó.

Vacunación antigripal.

También brindó indicaciones para después de la aplicación, vinculadas a evitar ciertas reacciones. “Lo recomendable es evitar pollo o huevo para no provocar una reacción antigénica demasiado grande”, sostuvo.

Estas recomendaciones forman parte de las pautas generales que acompañan la campaña de vacunación antigripal en su etapa inicial.

Disponibilidad y opciones para particulares

Desde las farmacias señalaron que ya se recibió una primera tanda de dosis y que la aplicación se encuentra en marcha, aunque bajo un esquema de organización por demanda.

En paralelo, quienes no están incluidos en los grupos de riesgo pueden acceder a la vacuna de manera particular. Según se informó, el costo oscila entre los 50.000 y 60.000 pesos, dependiendo del tipo de dosis disponible.

La vacunación antigripal continuará desarrollándose en las próximas semanas con nuevas entregas, ampliando progresivamente el alcance hacia otros grupos de la población.