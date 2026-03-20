La campaña de vacunación antigripal ya se encuentra en marcha en Entre Ríos y uno de los puntos habilitados es vacunatorio del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde se registró una alta demanda en los primeros días.

"En esta primera etapa, la inmunización está destinada al personal de salud, embarazadas, puérperas y niños de entre 6 y 24 meses", comunicaron a Elonce las enfermeras Roxana y Victoria. En la oportunidad, aclararon que "los adultos mayores aún no están habilitados para recibir la vacuna en esta instancia".

Desde el vacunatorio del San Roque indicaron que la población comenzó a acercarse de manera constante para recibir información y acceder a la vacuna. "Las consultas son permanentes y muchas personas se acercan personalmente o se comunican por teléfono para conocer detalles de la campaña", coincidieron las trabajadoras de salud pública.

Las enfermeras informaron que se aplican alrededor de 70 a 80 dosis diarias de vacuna antigripal. Si se suman las vacunas del calendario, el total puede alcanzar entre 100 y 110 aplicaciones por día.

La vacunación se realiza sin turno previo. El horario de atención es de 8:30 a 18, por orden de llegada.

Además de la vacuna antigripal, se continúa aplicando el calendario nacional de vacunación.

Desde el vacunatorio del San Roque recomendaron asistir con paciencia debido a la alta concurrencia.

Aplican hasta 80 vacunas antigripales por día en el vacunatorio del hospital San Roque

El personal sanitario remarcó que "la vacunación es clave para la protección individual y colectiva". Indicaron que no solo previene complicaciones en quienes reciben la dosis, sino que también reduce la circulación del virus. Por ello, instaron a la población a concurrir cuando corresponda según el cronograma.

Se espera que en una segunda etapa la campaña se amplíe a otros grupos, incluyendo adultos mayores.