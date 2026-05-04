 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Contaminación silenciosa

Afirman que los salmones nadan hasta 60 % más por residuos de cocaína en los ríos

La cocaína en los ríos está cambiando el comportamiento de los salmones. La presencia de benzoilecgonina, el principal residuo de la cocaína, provoca que los peces jóvenes no logren adaptarse a su entorno y naden decenas de kilómetros extra.

4 de Mayo de 2026
La benzoilecgonina en los ríos está alterando el comportamiento de los salmones.
La benzoilecgonina en los ríos está alterando el comportamiento de los salmones. Foto: (Weekend).

La cocaína en los ríos está cambiando el comportamiento de los salmones. La presencia de benzoilecgonina, el principal residuo de la cocaína, provoca que los peces jóvenes no logren adaptarse a su entorno y naden decenas de kilómetros extra.

Los salmones nadan 60% más por residuos de cocaína en ríos. La contaminación de los cursos de agua por sustancias ilícitas ha dejado de ser una teoría para mostrar efectos concretos en la fauna. Un reciente estudio científico realizado en Suecia demostró que la exposición a la cocaína y sus derivados altera drásticamente el comportamiento migratorio de los salmones, obligándolos a nadar hasta un 60% más de lo habitual.

 

La presencia de cocaína y sus subproductos en ríos y lagos es una realidad documentada a nivel global. Sin embargo, hasta ahora existía un vacío de información sobre cómo estas sustancias afectan realmente a los animales en su entorno natural. La investigación, publicada en la revista Current Biology, aporta datos alarmantes sobre la magnitud de este problema ecológico.

 

El experimento en el Lago Vättern

 

Los científicos eligieron el Lago Vättern, en Suecia, para realizar la primera prueba de este tipo en un ambiente no controlado. Utilizaron salmones del Atlántico criados en cautiverio a los que se les implantaron dispositivos electrónicos. Estos mecanismos liberaban cocaína y benzoilecgonina en concentraciones equivalentes a las que se encuentran hoy en día en aguas contaminadas por desechos humanos.

 

El seguimiento de los peces reveló una ruptura total de sus patrones naturales. En condiciones normales, los salmones jóvenes exploran su nuevo entorno inmediatamente después de ser liberados, pero con el paso de las semanas tienden a reducir sus desplazamientos a medida que se adaptan y establecen en un área. Los ejemplares expuestos a las drogas nunca llegaron a esta fase de calma y mantuvieron un comportamiento exploratorio constante.

La razón de este cambio reside en la persistencia química de los compuestos. Mientras que la cocaína tiene un efecto de corta duración, su principal metabolito, la benzoilecgonina, permanece mucho más tiempo en los organismos acuáticos. Esta sustancia actúa como un estimulante prolongado que impide que el pez entre en un estado de reposo, forzando su sistema nervioso a una actividad incesante que se traduce en desplazamientos mucho mayores de lo que su biología requiere.

 

Riesgos para la supervivencia y el ecosistema

 

Los resultados de los monitoreos fueron contundentes. Tras dos meses de observación, el grupo de control se había establecido a unos 20 kilómetros del punto de inicio. En cambio, los salmones afectados por el metabolito de la cocaína se encontraban, en promedio, a 32 kilómetros de distancia. Esto significa que nadaron 1,9 veces más por semana que los peces sanos.

 

Este aumento del 60% en la distancia recorrida no es una ganancia en eficiencia, sino un riesgo para la vida del animal. Al nadar distancias excesivas de forma errática, los salmones agotan sus reservas de energía de manera prematura. Además, el hecho de deambular por áreas más amplias y desconocidas los deja mucho más expuestos ante depredadores naturales y dificulta su capacidad para encontrar fuentes de alimento estables.

 

El estudio confirma que los compuestos vinculados al consumo humano están alterando el funcionamiento de los ecosistemas de forma directa. Aunque las consecuencias ecológicas a largo plazo todavía están bajo análisis, los investigadores advierten que la huella química de las ciudades ya está modificando la biodiversidad de los ríos de manera irreversible.

 

Amenaza silenciosa

 

Los investigadores advierten que la huella química de las ciudades ya está modificando la biodiversidad acuática. A diferencia de otros contaminantes visibles, estos compuestos actúan de forma silenciosa pero persistente, publicó Los Andes.

El desafío ahora es entender cómo estos cambios afectan a todo el ecosistema y qué consecuencias tendrá para la pesca en el futuro. Porque lo que ocurre bajo la superficie no solo redefine la vida de los peces, sino también la relación del hombre con los ambientes que históricamente supo disfrutar.

Temas:

salmones ríos cocaína contaminación estudio agua
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso