Gobierno nacional reabrió la sala de periodistas con nuevos controles y restricciones

El Gobierno nacional reabrió este lunes la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, luego de haber permanecido cerrada durante diez días. La reapertura del espacio se dio en un contexto de cambios en las condiciones de ingreso y circulación para los trabajadores de prensa que desarrollan su tarea en la sede oficial.

Según informó Ámbito, el lugar volvió a habilitarse con nuevas disposiciones vinculadas a la seguridad, lo que implica modificaciones en el funcionamiento habitual del ámbito periodístico dentro del edificio de Balcarce 50.

La medida introduce ajustes en los mecanismos de acreditación y en los sectores a los que pueden acceder los periodistas, lo que generó repercusiones en el ámbito de trabajo cotidiano.

Nuevas condiciones de ingreso y circulación

Entre los cambios implementados por el Gobierno nacional, se estableció que el ingreso ya no podrá realizarse mediante huella dactilar, sino que será obligatorio presentar una credencial en cada control de acceso.

Además, se restringió la circulación dentro del edificio. Los periodistas ya no podrán ingresar a sectores tradicionales como el Patio de las Palmeras ni al balcón contiguo, desde donde habitualmente se observaba el movimiento de funcionarios.

De acuerdo con lo dispuesto, el acceso quedó limitado a la Sala de Periodistas, sanitarios, cafetería, comedor y el Patio Malvinas, lo que redefine la dinámica de trabajo en la Casa Rosada.

Argumentos oficiales y repercusiones

Desde el entorno del Gobierno nacional indicaron que las medidas responden a la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y ordenar el funcionamiento interno en un edificio considerado sensible.

Sin embargo, la implementación de estos cambios sin comunicación previa generó malestar entre los trabajadores de prensa acreditados, que señalaron dificultades para desarrollar su tarea en las condiciones habituales.

También se mencionó que algunas de las nuevas disposiciones no estaban contempladas en la documentación firmada para la renovación de acreditaciones.

Contexto y próximos pasos

La reapertura del espacio se produce en un contexto de tensión en torno al acceso a la información en la Casa Rosada. En las últimas horas, el Ejecutivo evaluaba distintos escenarios ante posibles presentaciones judiciales vinculadas al cierre previo.

En paralelo, se confirmó que el vocero presidencial Manuel Adorni retomará sus conferencias habituales, en este caso con una convocatoria prevista para la mañana de este lunes.