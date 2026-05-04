 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Casa Rosada

Gobierno nacional reabrió la sala de periodistas con nuevos controles y restricciones

El espacio volvió a funcionar tras diez días cerrado, pero con nuevas medidas de seguridad que modifican la circulación y el trabajo de la prensa en la sede oficial.

4 de Mayo de 2026
Casa Rosada.
Casa Rosada.

REDACCIÓN ELONCE

El espacio volvió a funcionar tras diez días cerrado, pero con nuevas medidas de seguridad que modifican la circulación y el trabajo de la prensa en la sede oficial.

El Gobierno nacional reabrió este lunes la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, luego de haber permanecido cerrada durante diez días. La reapertura del espacio se dio en un contexto de cambios en las condiciones de ingreso y circulación para los trabajadores de prensa que desarrollan su tarea en la sede oficial.

 

Según informó Ámbito, el lugar volvió a habilitarse con nuevas disposiciones vinculadas a la seguridad, lo que implica modificaciones en el funcionamiento habitual del ámbito periodístico dentro del edificio de Balcarce 50.

 

La medida introduce ajustes en los mecanismos de acreditación y en los sectores a los que pueden acceder los periodistas, lo que generó repercusiones en el ámbito de trabajo cotidiano.

 

 

Nuevas condiciones de ingreso y circulación

 

Entre los cambios implementados por el Gobierno nacional, se estableció que el ingreso ya no podrá realizarse mediante huella dactilar, sino que será obligatorio presentar una credencial en cada control de acceso.

 

Además, se restringió la circulación dentro del edificio. Los periodistas ya no podrán ingresar a sectores tradicionales como el Patio de las Palmeras ni al balcón contiguo, desde donde habitualmente se observaba el movimiento de funcionarios.

 

De acuerdo con lo dispuesto, el acceso quedó limitado a la Sala de Periodistas, sanitarios, cafetería, comedor y el Patio Malvinas, lo que redefine la dinámica de trabajo en la Casa Rosada.

 

 

Argumentos oficiales y repercusiones

 

Desde el entorno del Gobierno nacional indicaron que las medidas responden a la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y ordenar el funcionamiento interno en un edificio considerado sensible.

 

Sin embargo, la implementación de estos cambios sin comunicación previa generó malestar entre los trabajadores de prensa acreditados, que señalaron dificultades para desarrollar su tarea en las condiciones habituales.

 

También se mencionó que algunas de las nuevas disposiciones no estaban contempladas en la documentación firmada para la renovación de acreditaciones.

 

 

Contexto y próximos pasos

 

La reapertura del espacio se produce en un contexto de tensión en torno al acceso a la información en la Casa Rosada. En las últimas horas, el Ejecutivo evaluaba distintos escenarios ante posibles presentaciones judiciales vinculadas al cierre previo.

 

En paralelo, se confirmó que el vocero presidencial Manuel Adorni retomará sus conferencias habituales, en este caso con una convocatoria prevista para la mañana de este lunes.

Temas:

Casa Rosada Gobierno nacional sala de periodistas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso