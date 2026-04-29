María Becerra habló sobre la situación social: “Un jubilado no debería seguir laburando”

La cantante María Becerra se refirió a la situación social y económica del país durante su participación en un evento realizado en Buenos Aires, donde dejó una reflexión sobre el trabajo y las condiciones de vida de distintos sectores. Sus declaraciones se dieron en el cierre de la Experiencia Endeavor Sub20.

En ese contexto, María Becerra expresó su mirada sobre la desigualdad. “Yo siento que el mundo es muy injusto. Siento que hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes y hay gente que no hace nada y que tiene la vida solucionada”, afirmó ante los asistentes.

Durante su intervención, la artista también se refirió a distintos trabajadores y al esfuerzo que implica sostener determinadas actividades. “Siento que cualquier persona que labura, que cualquier médico, maestra, policía, alguien que estudió, que arriesga su vida, tendría que poder estar tranquilo”, sostuvo.

“Un jubilado no debería seguir trabajando”

En su exposición, María Becerra hizo hincapié en la situación de los jubilados. “Siento que un jubilado no tendría que seguir trabajando. Siento que hay un montón de cosas que me parece que están mal repartidas en el mundo”, expresó.

"Siento que el mundo es muy injusto. Gente que se mata laburando no llega a fin de mes y otros que no hacen nada tienen la vida solucionada. Un jubilado no debería seguir laburando". Los mismos pibes que abuchearon al timbero libertario Sbdar aplaudieron a María Becerra. pic.twitter.com/VFOS2E1TkM — Todo Negativo (@TodoNegativo) April 28, 2026

Las declaraciones se dieron en un marco de reflexión general sobre la distribución de los recursos y las oportunidades. En ese sentido, la cantante planteó su postura desde una mirada personal sobre la realidad actual.

Su rol y la posibilidad de ayudar

Además, María Becerra habló sobre su presente laboral y el impacto de su actividad. “Yo la verdad que con lo que hago, que me rompo el lomo, que en mi empresa hay un montón de familias laburando, hay un montón de trabajo que se genera, siento igual que no alcanza”, señaló.

En esa línea, agregó: “Siento que puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo”.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre su compromiso personal: “Siento que puedo y siento que debo porque yo sé que hay algo que está mal, y si yo puedo de alguna manera ayudar a que no esté tan mal, lo voy a hacer desde mi lugar”.