Flor Vigna ganó en Supernova Génesis 2026 y anunció su retiro del ring: “No tenía ganas de vivir”

REDACCIÓN ELONCE
Flor Vigna se consagró en Supernova Génesis 2026 tras vencer a Alana Flores y cerró la noche con un emotivo anuncio de retiro del boxeo.
En la Arena Ciudad de México, Flor Vigna se impuso por decisión unánime ante Alana Flores en el combate estelar de Supernova Génesis 2026, consolidando una de las victorias más importantes de su paso por el boxeo recreativo. Más allá del resultado deportivo, el evento estuvo marcado por la carga emocional que la propia artista argentina compartió tras la pelea.
Desde el inicio, Vigna dejó en claro que no sería una presentación más. Su entrada al ring fue un show en sí mismo, con una puesta en escena enérgica que había anticipado en redes sociales. Ya dentro del cuadrilátero, el combate se desarrolló a lo largo de cuatro rounds intensos, con momentos de estudio y ataques medidos que finalmente inclinaron la decisión a favor de la argentina frente a una rival que buscó sostener su dominio.
El clima previo había estado cargado de tensión durante el pesaje del 25 de abril, donde se registraron miradas desafiantes entre ambas competidoras. Sin embargo, en un giro inesperado, Vigna y Flores se abrazaron antes del combate, marcando un gesto de respeto que descomprimió la previa y sorprendió al público.
Una confesión que conmovió al estadio
Tras recibir el cinturón y visiblemente emocionada, Flor Vigna realizó una confesión que impactó tanto al público mexicano como al argentino. “Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande y si bien siempre voy a estar agradecida con mi país por cumplir varios sueños, ustedes México me abrazaron en un momento que yo no tenía ganas de vivir”, expresó.
La artista continuó relatando su proceso personal: “Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban. Y ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos. Así que gracias, México, por abrazarme en un momento tan triste”, dijo ante una ovación generalizada.
En su discurso, también destacó el sacrificio que implica el deporte: “He aprendido que cada persona en este deporte hace un esfuerzo y sacrificio inimaginable. No es un estilo de vida que yo pueda llevar. Me enamoré del boxeo porque el boxeo me encontró en un momento donde me salvó la vida”.
El anuncio del retiro y el cierre de una etapa
En el tramo final de su mensaje, Vigna sorprendió al anunciar su despedida del ring: “Esta ha sido mi última pelea, me voy con el corazón lleno porque logré demostrarme que soy capaz de no rendirme nunca. Si tienes una meta, nunca te rindas”.
La emoción continuó cuando agregó: “Nunca entenderán el dolor que tomó desarrollar esta calma. Gracias, eternamente gracias a todas las personas que confiaron en mí. Cierro una etapa de mi vida con mucho amor y mucho agradecimiento”.
Con estas palabras, Flor Vigna no solo cerró una pelea ganada en lo deportivo, sino también una etapa personal atravesada por la superación, dejando una de las postales más emotivas de Supernova Génesis 2026.