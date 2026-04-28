“Fue lindo para las dos”: Zaira Nara y Paula Chaves confirmaron su acercamiento

Después de varios años de distanciamiento, Zaira Nara y Paula Chaves protagonizaron un acercamiento que reavivó las versiones sobre una posible reconciliación.

El reencuentro se dio de manera inesperada y en un contexto íntimo, lejos de la exposición mediática. Ambas confirmaron que mantuvieron una conversación y coincidieron en que el momento fue positivo.

“Fue lindo para las dos”

La propia Zaira Nara se refirió al encuentro y dejó en claro que el diálogo tuvo un tono diferente al de los últimos años.

“A veces la vida te cruza en momentos puntuales. Fue lindo para las dos, hay mucho cariño”, expresó, en declaraciones televisivas, sin dar mayores detalles sobre el contenido de la charla.

Sus palabras reflejaron un clima de cercanía y una apertura a retomar el vínculo, luego de un largo período sin contacto.

Paula Chávez y Zaira Nara.

Un encuentro casual y sin exposición

Por su parte, Paula Chaves confirmó que el cruce se dio de forma casual, en un espacio compartido por ambas.

“Fue un encuentro inesperado, sin planificación. Estábamos solas y pudimos hablar con tranquilidad”, relató, destacando el carácter privado del momento.

La conductora también remarcó que el diálogo se dio en buenos términos. “Está todo bien”, afirmó, aunque prefirió no profundizar en los detalles.

Un vínculo con historia

El acercamiento entre Zaira Nara y Paula Chaves se produce después de años de versiones cruzadas y distancia pública.

Ambas compartieron una relación cercana durante mucho tiempo, con proyectos en común y una amistad que fue muy visible en el ambiente artístico.

En ese contexto, este nuevo encuentro aparece como un primer paso hacia una posible recomposición del vínculo, aunque por ahora las protagonistas optan por mantener el proceso en el ámbito privado.