Federación: un vecino se arrojó al agua y le salvó la vida a una mujer de 71 años

Un dramático episodio se registró este martes por la mañana en la ciudad de Federación, donde una mujer de 71 años se arrojó al agua en la zona del puerto. La rápida intervención de un vecino permitió evitar consecuencias mayores.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:40, cuando personas que se encontraban en el lugar advirtieron la situación y dieron aviso a las autoridades. Sin embargo, antes de la llegada de los equipos de emergencia, un hombre que trabajaba en la zona tomó la iniciativa y logró rescatarla.

“No dudé un segundo”

El protagonista del rescate fue Ignacio Fernández, electricista naval que se encontraba realizando tareas en una embarcación junto a su pareja. Según relató, el momento fue repentino y exigió una reacción inmediata.

“Escuché el ruido de algo cayendo al agua y enseguida entendí que se trataba de una persona. Mientras mi pareja fue a dar aviso, yo me acerqué y la saqué”, explicó.

El hombre destacó que actuó sin vacilar, pese a las condiciones del momento. “No dudé un segundo. Cuando hay una vida en riesgo, el frío o cualquier otra cosa pasan a un segundo plano”, afirmó en diálogo con el medio 7 Páginas.

Ignacio Fernández junto a su pareja. Foto: 7 Páginas.

Cómo fue el rescate

De acuerdo con su testimonio, al llegar hasta la mujer esta aún se encontraba consciente, aunque con signos de haber ingerido agua.

“Todavía estaba consciente, pero había tragado bastante agua. La acomodé para que pudiera expulsarla y empezó a recuperar la respiración”, detalló sobre los minutos posteriores al rescate.

Fernández, que cuenta con conocimientos en maniobras náuticas, indicó que esos saberes fueron clave para poder asistirla correctamente en un contexto de urgencia.

Intervención de los equipos de emergencia

Tras el rescate, personal de Prefectura Naval, Policía de Entre Ríos y servicios de salud se hicieron presentes en el lugar para continuar con la asistencia.

La mujer fue trasladada al hospital San José, donde recibió atención médica. Según se informó, la intervención temprana fue determinante para evitar un desenlace más grave.