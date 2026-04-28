Martes con frío: las temperaturas se mantendrán por debajo de los valores normales para esta época

La masa de aire frío sigue avanzando desde el sur hacia el centro del país. El análisis de anomalías térmicas muestra valores por debajo de lo normal en prácticamente todo el territorio nacional, con desvíos de entre -1 °C y -4 °C en el centro y sur del país. Esta situación consolida un escenario más típico de otoño avanzado, en contraste con las condiciones más templadas y húmedas predominantes que se registraron semanas atrás.

La circulación atmosférica asociada a este patrón favorece una masa de aire más seca, lo que limita significativamente el desarrollo de precipitaciones en amplias zonas productivas. Este aspecto resulta clave para el análisis agropecuario, especialmente en regiones donde se venía acumulando humedad en el suelo.

Semana fría y seca en la región central

Las condiciones frías dominarán durante gran parte de la semana en el centro del país, con temperaturas que se mantendrán por debajo de los valores normales para esta época. Las mínimas continuarán siendo bajas, con eventos de heladas que podrían repetirse en los próximos días, especialmente en zonas rurales.

Desde el punto de vista de las precipitaciones, el escenario es claramente deficitario. El modelo indica anomalías negativas de lluvia en gran parte del centro y noroeste argentino, con acumulados semanales muy bajos o directamente nulos en varias provincias como Córdoba, La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

Para el sector agropecuario, esta combinación de frío y sequedad implica una pausa en la recarga hídrica de los perfiles, pero al mismo tiempo favorece las tareas de cosecha y reduce problemas asociados al exceso de humedad. No obstante, las heladas pueden generar impactos en cultivos sensibles o en etapas fenológicas vulnerables.

A diferencia del centro del país, el noreste argentino presentará algo más de dinamismo hacia el final de la semana. Se prevé el desarrollo de tormentas aisladas entre el viernes y sábado, con acumulados que, si bien no serán generalizados, podrían dejar registros puntuales superiores a 10 mm.

Estas precipitaciones estarán asociadas a un leve retorno de humedad en capas bajas y a condiciones de inestabilidad marginal, sin configurar un evento generalizado. Por lo tanto, el impacto será localizado y no modificará el patrón seco predominante en el resto del país.

En la Patagonia, se mantendrá una mayor actividad asociada al pasaje de perturbaciones desde el Pacífico. Se esperan nevadas de variada intensidad, especialmente en la zona cordillerana, con acumulados que podrían ser significativos en sectores de alta montaña, reforzando el patrón invernal en la región, según Meteored.

El pronóstico para Paraná

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este martes, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 17 grados, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Las condiciones se mantendrán similares durante el miércoles, aunque con un leve aumento térmico, alcanzando una máxima de 22 grados.

El jueves continuará con la tendencia de mejora, con una máxima prevista de 23 grados y cielo parcialmente nublado. En tanto, el viernes se presentará con condiciones similares. De cara al fin de semana, el sábado se perfila como una jornada más cálida, y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. El cielo se mantendría parcialmente nublado durante gran parte del día.