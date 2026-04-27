Domingo Daniel Rossi habló del tratamiento de su expulsión del PJ y una posible candidatura en 2027

REDACCIÓN ELONCE
La expulsión de Domingo Daniel Rossi del Partido Justicialista generó fuertes repercusiones, con denuncias internas, críticas a la conducción y el anticipo de una posible candidatura.
La expulsión de Domingo Daniel Rossi del Partido Justicialista abrió un nuevo capítulo de tensión dentro del peronismo entrerriano, luego de que el Tribunal de Disciplina avanzara con una medida que deberá ser ratificada por el Congreso partidario. El dirigente, con una extensa trayectoria política en la provincia, rompió el silencio y lanzó duras críticas contra la conducción actual.
En declaraciones realizadas en el programa Quién Dice Qué, Rossi explicó el proceso en marcha: “Me han comunicado del Tribunal de Justicia que ha solicitado al Congreso del Partido. En el Congreso hay 350 congresales, donde se va a hacer un Congreso para expulsar al hombre que ha ganado más elecciones en Entre Ríos, al hombre que ha sido intendente de todos los gobernadores constitucionales, además de ser vicegobernador”.
La medida disciplinaria se da en un contexto de internas crecientes dentro del Partido Justicialista, donde distintos sectores disputan liderazgo y estrategias de cara a futuras elecciones.
Críticas al Tribunal de Disciplina y denuncias internas
Rossi cuestionó con dureza los fundamentos de la sanción y apuntó directamente contra quienes impulsan su expulsión. “El Tribunal de Disciplina es parte de una conducción que me quiere dejar afuera. Pero, ¿cuál es el motivo? Si uno quiere hablar con franqueza, es la denuncia que hago. Denuncio a muchos de ellos por corruptos, porque se robaron el presupuesto, los contratos truchos. El argumento dice que no apoyé a la candidatura”.
Además, rechazó la acusación de “inconducta partidaria” y defendió su desempeño electoral. “En Santa Elena ganó el Peronismo. En nuestra ciudad, con la potencia electoral que hemos sido, por lo menos, hasta la última etapa de elecciones”.
En ese sentido, también cuestionó la legitimidad de algunos integrantes del tribunal: “Uno de los miembros del Tribunal de Disciplina es concejal de Villaguay. ¿Se acordará que (Adrián) Fuertes fue candidato a gobernador para enfrentar al PJ? Esto es el Peronismo de hoy”.
Internas, candidaturas y futuro político
El dirigente no esquivó el debate sobre la interna partidaria y reclamó mecanismos más abiertos para la definición de candidaturas. “¿Quieren ser candidatos? Ganen las elecciones. Vamos a internas, gane quien gane por departamento, pero esto es lo que todos piden”.
Lejos de tomar distancia, Rossi aseguró que la situación podría empujarlo a redoblar su participación política. “Con esto, me obliga a participar y voy a ser candidato”.
Respecto a su pertenencia política, reafirmó su identidad peronista, aunque dejó abierta la posibilidad de militar en otros espacios si no encuentra lugar dentro del partido. “Esperemos que esto (la denuncia) tenga la racionalidad, pero soy peronista”. Sin embargo, aclaró: “Vamos a militar donde tengamos que militar”.
Posicionamiento y advertencias al peronismo
En medio de versiones sobre posibles alianzas, Rossi descartó cualquier acercamiento con sectores opositores. En particular, negó vínculos con Rogelio Frigerio y fue contundente: “Soy peronista”.
Finalmente, lanzó una advertencia sobre el rumbo del partido y su relación con la militancia: “Si en el Peronismo no eligen los candidatos la gente, los afiliados, nosotros vamos a quedar como el Radicalismo, que vamos a desaparecer”.