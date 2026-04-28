Se entregó el adolescente acusado de apuñalar a su padrastro en Gualeguaychú

Se entregó el adolescente acusado de apuñalar a su padrastro en un violento episodio ocurrido el fin de semana en la ciudad de Gualeguaychú. El joven, de 17 años, se presentó este lunes por la tarde ante la Policía y quedó inmediatamente detenido a disposición de la Justicia.

La entrega se produjo pasadas las 18 horas en la Jefatura Departamental, donde el menor llegó acompañado por familiares. Según se informó, el entorno cercano fue clave para que el adolescente decidiera ponerse a derecho en la causa que investiga el intento de homicidio.

Tras cumplir con los procedimientos de identificación, el joven fue trasladado a la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, ubicada en la intersección de avenida Del Valle y Lavalle, donde permanece alojado bajo la órbita judicial.

Investigación en curso y estado de la víctima

El caso es investigado por la Fiscalía a cargo de Fernando Ochoa, en conjunto con personal policial. El hecho ocurrió el sábado por la noche en una vivienda situada en calle Juan B. Justo casi Misiones, en el barrio Los Espinillos.

La víctima, un joven de 27 años, fue atacada con un arma blanca y sufrió una grave herida en la zona del pecho. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario, donde debió ser intervenido quirúrgicamente, indicó R2820.

Actualmente, el hombre permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva en estado crítico, mientras los médicos continúan monitoreando su evolución.