Sueldo del empleado de seguridad privada en abril, mayo y junio de 2026: aumentos confirmados y nuevas escalas

El sueldo del empleado de seguridad privada en abril, mayo y junio de 2026 quedó definido tras el acuerdo entre UPSRA y CAESI, con incrementos mensuales, sumas no remunerativas y revisión prevista para el segundo semestre.
El Sueldo del empleado de seguridad privada en abril, mayo y junio de 2026 fue actualizado oficialmente en el marco del acuerdo paritario alcanzado entre la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI). El entendimiento establece una nueva escala salarial para el primer semestre del año, con incrementos progresivos, sumas no remunerativas y una cláusula de revisión ante posibles cambios en el contexto económico.
El convenio colectivo de trabajo (CCT 507/07) se mantiene vigente y regula las condiciones laborales del sector, que continúa siendo uno de los más sensibles en términos de actualización salarial debido al impacto inflacionario. En este contexto, las partes acordaron ajustes mensuales escalonados que impactan directamente en los ingresos de vigiladores, administrativos y personal técnico.
Escalas salariales y estructura del aumento
El esquema definido para el período de abril a junio de 2026 contempla salarios brutos diferenciados por categoría, con una progresión mensual que busca acompañar la evolución de precios. En abril, por ejemplo, un vigilador general percibe $1.564.150, mientras que en mayo la cifra asciende a $1.584.600 y en junio llega a $1.644.650.
En las categorías superiores, como vigilador principal o instalador de sistemas electrónicos, los salarios superan los $1,7 millones en mayo y alcanzan los $1,79 millones en junio, consolidando así un piso salarial más elevado dentro del sector.
Impacto de las sumas no remunerativas
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la incorporación de sumas no remunerativas que se abonan de forma escalonada entre enero y junio de 2026. Estos montos tienen como objetivo complementar el salario mensual sin integrarse inmediatamente al básico, aunque la última cuota prevista será incorporada al salario en julio.
Este mecanismo permite una actualización más dinámica de los ingresos en un contexto de inflación persistente, aunque también genera debates dentro del sector respecto de su impacto en aportes, aguinaldos y futuras negociaciones paritarias.
Categorías y diferencias salariales
El convenio establece una amplia gama de categorías que van desde vigiladores generales hasta personal especializado como operadores de monitoreo, guías técnicos y controladores de admisión y permanencia.
En abril de 2026, los vigiladores bomberos y operadores de monitoreo perciben $1.636.800, mientras que los administrativos y guías técnicos alcanzan $1.671.100. Estas diferencias se mantienen durante todo el trimestre, reflejando la estructura jerárquica del sector de seguridad privada.
Evolución hacia junio y perspectivas del sector
En junio de 2026 se observa el mayor incremento del trimestre, con salarios que alcanzan los $1.644.650 para vigiladores generales y superan los $1.75 millones en categorías técnicas y administrativas. Este ajuste representa el cierre del primer semestre paritario.
Las partes firmantes del acuerdo dejaron abierta la posibilidad de una revisión en la segunda mitad del año, lo que podría derivar en nuevas negociaciones si las variables económicas lo requieren.