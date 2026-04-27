Violencia en los barrios de Paraná: organizaciones sociales alertan por un fuerte aumento

REDACCIÓN ELONCE
La violencia en los barrios preocupa a organizaciones sociales, que advierten un crecimiento sostenido de conflictos y reclaman mayor presencia del Estado.
La violencia en los barrios de Paraná volvió a encender señales de alarma entre organizaciones sociales, que advierten un incremento sostenido de situaciones conflictivas en distintos puntos de la región. Referentes territoriales aseguran que los episodios, que antes aparecían de manera aislada, ahora se repiten con frecuencia semanal y afectan tanto a espacios comunitarios como a instituciones educativas.
Evelina Kloster, integrante del movimiento Patria Grande, describió el escenario actual con preocupación. “Viene incrementando la violencia en muchos sentidos. Antes lo que pasaba como situaciones aisladas, ahora se están repitiendo todas las semanas con una situación de violencia por distintos motivos. A eso se le suma lo que ocurrió en las escuelas, que no es casualidad”, sostuvo.
Para la dirigente social, el fenómeno no puede analizarse de forma aislada, sino como parte de un contexto más amplio. “Tiene que ver con un contexto y con una definición política del gobierno provincial y del Estado nacional de retirarse y de proveer una respuesta en el que la única salida es la policía. Eso no resuelve nada porque la violencia está ahí con un combo donde aumenta el hambre, y además hay otras políticas y programas que están retiradas por falta de financiamiento”, justificó.
Reclamo por políticas integrales y presencia estatal
Desde las organizaciones insisten en que el abordaje de la violencia en los barrios requiere estrategias más profundas que el refuerzo de la seguridad. Según Kloster, la respuesta actual resulta insuficiente frente a la complejidad del problema.
“Hay mucho miedo y por eso venimos asistiendo con que el abordaje a esa realidad que es más complejo. No es solo un patrullero o resolver con más policías, tiene que ser desde otro lugar”, afirmó, al tiempo que remarcó la necesidad de políticas públicas que atiendan las causas estructurales.
En ese sentido, subrayó la importancia de recuperar espacios comunitarios y programas sociales. “Necesitamos que haya una construcción de realidad, que haya una plaza, un club y que haya un espacio donde los jóvenes puedan recuperarse de la droga, pero eso no existe. Todo se ha desfinanciado tanto del Gobierno nacional como provincial”, expresó.
El impacto social y la vida cotidiana
El diagnóstico de las organizaciones también pone el foco en las consecuencias de la ausencia estatal en los territorios. “Cuando el Estado no está, avanza otra estructura: avanza la violencia y avanza el que vende droga en el barrio y controla el territorio”, advirtió Kloster.
Este escenario genera un clima de inseguridad que impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos, quienes ven alterada su rutina y su tranquilidad. La percepción de riesgo crece a medida que se multiplican los conflictos y disminuyen las respuestas institucionales.
“La mayoría de la gente quiere vivir tranquila y quiere llegar a fin de mes, quiere sentarse en la puerta de su casa a tomar un mate y no quiere estar pensando que va a haber algún conflicto en los barrios”, concluyó la referente social.