Habló el hombre baleado en el Parque Gazzano y aseguró: “El agresor vino directamente a atacarme”

Momento de la agresión en el Parque Gazzano.

El hombre que resultó herido de arma de fuego en el violento episodio registrado el viernes por la noche en el Parque Gazzano de Paraná habló en exclusiva con Elonce este lunes y brindó su versión sobre lo sucedido.

Mauricio, la víctima del disparo, relató que el agresor llegó al lugar con la intención de atacarlo y cuestionó que aún no haya sido detenido.

El hecho ocurrió después de un partido de fútbol infantil y quedó registrado en un video tomado por una persona presente en el predio. Allí se observa cuando un hombre ingresa a la cancha, se dirige hacia la víctima y, tras una discusión y forcejeos, se escucha una detonación.

Mauricio fue trasladado luego al hospital San Martín, donde recibió atención médica por una herida en una pierna.

“Tengo alojado todavía el proyectil”

Consultado sobre su estado de salud, el hombre explicó que continúa en recuperación. “Hoy tuve una consulta con el cirujano en el hospital San Martín y aparentemente va todo bien por ahora”, señaló.

Luego precisó dónde recibió el impacto: “Me disparó en el muslo izquierdo”.

Parque Gazzano.

Además, indicó que el proyectil permanece en su cuerpo y que los médicos siguen evaluando los pasos a seguir. “Si bien yo tengo alojado todavía el proyectil, no reviste gravedad”, afirmó.

También, al referirse a una eventual intervenció quirúrgica, agregó: “Eso es lo que van a ir evaluando a medida de que me acerque a la consulta”.

El origen del conflicto

Según su relato, todo comenzó cuando acudió al Parque Gazzano junto a sus hijos, como lo hacía habitualmente para jugar al fútbol.

“El día viernes yo voy al parque como habitualmente hacemos con mis hijos. Cada vez que estamos juntos vamos a jugar a la pelota”, expresó.

Mauricio contó que observó una discusión entre su hijo menor y otro niño. “Veo que se iba escalando la situación y que en un momento mi hijo se logra escapar porque este niño lo tenía agarrado de la ropa”, manifestó.

Además, manifestó que el niño agresor comparte escuela con el hijo de Mauricio y que el problema había iniciado en la institución educativa.

Luego sostuvo que decidió intervenir para separar a los menores. “Intervengo tanto yo como mi otro hijo, que tiene 13 años, los separamos y quedó todo ahí”, afirmó.

El momento de la agresión

Mauricio aseguró que la primera en ir a agredirlo fue la madre del menor, que quiso arrojarle unos golpes de puño.

Horas después, según relató, apareció el atacante que quedó filmado en las imágenes difundidas. “Viene este hombre de remera amarilla que se ve en el video y pasa lo que se ve. Él viene a agredirme directamente, viene con mala intención”, declaró.

También dijo sospechar que el agresor tuvo tiempo para prepararse antes de regresar al lugar. “Tuvo todo el tiempo del mundo de ir a su arma, de planear todo”, expresó.

Sobre la investigación, aseguró que aportó datos a los investigadores. “Yo ya lo identifiqué, la policía lo tiene identificado”, indicó y agregó: “Sospecho que la persona que filmó también sabía lo que iba a suceder”.

Finalmente, mostró preocupación por la falta de detenciones. “Habiendo tantos testigos, tanta gente que presenció el hecho, me llama la atención que se haya podido tapar tan rápido”, concluyó.

La causa continúa en manos de la Justicia mientras la Policía trabaja para localizar al presunto autor del disparo ocurrido en el Parque Gazzano.