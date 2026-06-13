Un cambiatón de figuritas reunió a familias y chicos para completar el álbum del Mundial

REDACCIÓN ELONCE
Elonce recorrió Plaza Sicilia, donde decenas de niños y sus familias participaron de un encuentro para intercambiar figuritas del álbum del Mundial 2026. La iniciativa fue impulsada por un niño de apenas 8 años y se convirtió en una tarde de juego, aprendizaje y camaradería.
El cambiatón de figuritas del Mundial 2026 convocó este sábado a decenas de familias en Plaza Sicilia, donde niños y adultos compartieron una tarde de intercambio, diversión y entusiasmo futbolero con el objetivo de completar el álbum de la próxima Copa del Mundo. La actividad, que se desarrolló durante toda la tarde, reunió a coleccionistas de distintas edades que llevaron sus paquetes repetidos y buscaron aquellas estampas que aún faltaban en sus colecciones.
El encuentro tuvo una particularidad que llamó la atención de todos los asistentes: la organización estuvo a cargo de Fermín Argente, un niño de apenas 8 años que impulsó la iniciativa y logró reunir a numerosos chicos en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.
Durante la cobertura realizada por Elonce, el pequeño organizador se mostró contento por la convocatoria alcanzada. Consultado sobre cómo había resultado la experiencia, resumió con sencillez: “Estuvo linda”. Además, confirmó que durante las primeras horas de la actividad se acercó una gran cantidad de personas. “Sí. Más de 50”, aseguró al referirse a la concurrencia registrada durante la jornada.
Una búsqueda constante de las figuritas más difíciles
Como ocurre en cada edición de los álbumes mundialistas, algunas figuritas se convierten rápidamente en las más buscadas. Fermín también se encontraba inmerso en esa tarea y reconoció que todavía le faltaban varias estampas para completar su colección.
“Me faltan algunos de fútbol y mi primo y eso”, comentó entre risas mientras revisaba sus repetidas junto a otros niños. Al ser consultado sobre cuáles eran las más requeridas por los coleccionistas presentes, señaló que probablemente las más buscadas fueran las de las grandes estrellas del fútbol mundial.
“Capaz que es la 00. Messi o Cristiano o me parece que Neymar”, expresó. Sin embargo, aclaró que la figurita del delantero brasileño todavía no había aparecido en esta edición. “Va a salir en el pack actualizado”, explicó. Mientras continuaba el intercambio, también reconoció cuál era la que más deseaba conseguir: “Neymar. Esa me falta”.
Un alivio para el bolsillo de las familias
Además del aspecto recreativo, el cambiatón permitió a muchas familias reducir los gastos que implica completar un álbum mundialista. La posibilidad de intercambiar figuritas repetidas se transformó en una alternativa para avanzar en la colección sin necesidad de comprar constantemente nuevos sobres.
Una de las madres presentes destacó precisamente ese beneficio. Mientras acompañaba a su hijo, explicó que los chicos llevaban ventaja en la tarea de organizar las figuritas. “Yo cambiando y mi hijo jugando, pero bueno, me dejó a cargo”, relató entre sonrisas.
Respecto de la importancia de este tipo de encuentros, fue contundente: “Está buenísimo porque la verdad que es bastante costoso completar el álbum y que puedan intercambiar las repetidas es un alivio para el bolsillo”. Además, valoró el componente educativo que surge alrededor de la colección. “Ellos se re divierten. Aprenden los países”, señaló.
La mujer también remarcó que todavía les faltaban muchas figuritas para completar el álbum, aunque reconoció que la actividad les permitió avanzar significativamente gracias a los intercambios realizados durante la tarde.
Los chicos, protagonistas de una pasión compartida
A medida que avanzaba la jornada, grupos de niños recorrían la plaza observando carpetas, revisando números y negociando intercambios. Las conversaciones giraban en torno a las selecciones nacionales, los jugadores más reconocidos y las figuritas más difíciles de conseguir.
Uno de los chicos que participó del encuentro contó que había logrado sumar varias estampas a su colección. “Algunas fueron difíciles, pero otras no”, comentó al referirse a su experiencia durante la búsqueda.
Consultado acerca de cuáles le habían resultado más complicadas, respondió: “España y Qatar”. En contrapartida, explicó que otras selecciones aparecieron con mayor frecuencia. “Las más fáciles fueron como Escocia”, indicó.
El joven también destacó el valor social de la propuesta. Compartió la tarde junto a otros chicos y su familia, en un ambiente distendido que permitió combinar el entretenimiento con la posibilidad de seguir avanzando en el álbum.
Colecciones casi completas y nuevas amistades
Entre los participantes también hubo quienes ya estaban muy cerca de completar el álbum. Algunos jóvenes mostraban con orgullo sus colecciones prácticamente terminadas y dedicaban la tarde a conseguir las últimas figuritas faltantes.
“Por acá ya completamos el álbum, nos faltan solo de coca”, comentó uno de los asistentes al referirse a las estampas especiales que todavía buscaba incorporar. Otros aprovecharon la ocasión para intercambiar o incluso vender algunas repetidas.
“Vendimos figuritas para ganar plata nada más”, reconoció uno de los chicos, aunque enseguida destacó que el aspecto económico quedaba en un segundo plano frente a la posibilidad de compartir el encuentro con otros coleccionistas.
La actividad generó además un espacio de socialización entre niños que comparten la misma pasión. “Está bueno poder encontrarse con otros chicos”, expresó uno de ellos al describir el clima que se vivía en Plaza Sicilia.
Una iniciativa que superó las expectativas
Con el correr de las horas, el cambiatón fue consolidándose como uno de los atractivos de la tarde. Las familias permanecieron en el lugar revisando álbumes, organizando figuritas y acompañando a los más pequeños en cada intercambio.
La propuesta demostró cómo una iniciativa sencilla puede transformarse en un evento comunitario capaz de reunir a personas de distintas edades alrededor de un objetivo común. La pasión por el fútbol, sumada al desafío de completar el álbum del Mundial 2026, funcionó como un punto de encuentro para vecinos de toda la ciudad.
El cierre de la jornada dejó una imagen repetida en cada rincón de la plaza: chicos revisando cuidadosamente sus colecciones, padres colaborando en la búsqueda de los números faltantes y nuevas amistades nacidas a partir de una simple figurita. Todo impulsado por la iniciativa de Fermín, un niño de 8 años que convirtió una idea en una convocatoria multitudinaria y logró que el espíritu mundialista se viviera con intensidad mucho antes del comienzo de la Copa del Mundo.