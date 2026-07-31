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María Becerra posó en microbikini animal print y sorprendió con una romántica dedicatoria

Durante una pausa de su gira por España, la cantante grabó un video desde la playa con uno de los diseños que marcan tendencia. La publicación estuvo acompañada por una frase dirigida a su novio y por su nueva canción junto a Abraham Mateo.

31 de Julio de 2026
María Becerra.
María Becerra.

Durante una pausa de su gira por España, la cantante grabó un video desde la playa con uno de los diseños que marcan tendencia. La publicación estuvo acompañada por una frase dirigida a su novio y por su nueva canción junto a Abraham Mateo.

María Becerra aprovechó un descanso de sus compromisos profesionales en España para compartir un video desde la playa. La cantante posó con una microbikini animal print y acompañó la publicación con una dedicatoria para su novio, J Rei.

 

La artista eligió un diseño bicolor compuesto por una base blanca con manchas negras irregulares y tiras rojas. La combinación reunió dos de las tendencias que mantienen su presencia en la moda de playa: los contrastes de colores y los estampados inspirados en animales.

 

El conjunto incluyó un corpiño de estilo balconette, con breteles finos, y una bombacha cavada de tiro bajo. La moldería incorporó elementos retro, adaptados a una propuesta moderna y llamativa.

 

 

El mensaje de María Becerra para J Rei

 

Sobre las imágenes, María Becerra escribió: “Yo cada vez que lo veo”, junto a un emoji de una cara enamorada. El mensaje estuvo dirigido a J Rei, quien la acompaña durante su estadía en Europa.

 

Mar&iacute;a Becerra.
María Becerra.

 

En el video, la intérprete apareció sonriente, realizó la mímica de la canción y formó un corazón con sus manos. La escena fue grabada durante una jornada de descanso en medio de su recorrido por España.

 

Como música de fondo eligió “Así”, su nueva colaboración con el cantante español Abraham Mateo. La canción presenta una letra romántica y acompañó el tono afectivo de la publicación.

 

@mariabecerra_22

Así si si😍♥️

♬ Así - Abraham Mateo & Maria Becerra & Big One

 

Una pausa durante su gira por España

 

María Becerra combina sus presentaciones musicales con momentos de descanso y recorridos por distintos destinos europeos. En esta oportunidad, utilizó la playa como escenario para mostrar su elección de traje de baño.

 

 

La artista suele trasladar las principales tendencias a sus presentaciones, alfombras rojas y publicaciones cotidianas. Su última elección volvió a colocar al animal print y a los diseños bicolores entre las alternativas destacadas para la temporada.

Temas:

María Becerra J Rey microbikini
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