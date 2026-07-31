María Becerra posó en microbikini animal print y sorprendió con una romántica dedicatoria

María Becerra aprovechó un descanso de sus compromisos profesionales en España para compartir un video desde la playa. La cantante posó con una microbikini animal print y acompañó la publicación con una dedicatoria para su novio, J Rei.

La artista eligió un diseño bicolor compuesto por una base blanca con manchas negras irregulares y tiras rojas. La combinación reunió dos de las tendencias que mantienen su presencia en la moda de playa: los contrastes de colores y los estampados inspirados en animales.

El conjunto incluyó un corpiño de estilo balconette, con breteles finos, y una bombacha cavada de tiro bajo. La moldería incorporó elementos retro, adaptados a una propuesta moderna y llamativa.

El mensaje de María Becerra para J Rei

Sobre las imágenes, María Becerra escribió: “Yo cada vez que lo veo”, junto a un emoji de una cara enamorada. El mensaje estuvo dirigido a J Rei, quien la acompaña durante su estadía en Europa.

María Becerra.

En el video, la intérprete apareció sonriente, realizó la mímica de la canción y formó un corazón con sus manos. La escena fue grabada durante una jornada de descanso en medio de su recorrido por España.

Como música de fondo eligió “Así”, su nueva colaboración con el cantante español Abraham Mateo. La canción presenta una letra romántica y acompañó el tono afectivo de la publicación.

Una pausa durante su gira por España

María Becerra combina sus presentaciones musicales con momentos de descanso y recorridos por distintos destinos europeos. En esta oportunidad, utilizó la playa como escenario para mostrar su elección de traje de baño.

La artista suele trasladar las principales tendencias a sus presentaciones, alfombras rojas y publicaciones cotidianas. Su última elección volvió a colocar al animal print y a los diseños bicolores entre las alternativas destacadas para la temporada.