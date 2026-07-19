La historia detrás del vestido que María Becerra lució al cantar el Himno en la final

La artista argentina interpretó el Himno Nacional antes de la final del Mundial 2026 frente a España y emocionó con un vestido inspirado en la bandera argentina, diseñado especialmente para la ceremonia.
El vestido de María Becerra fue uno de los grandes protagonistas de la ceremonia previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La cantante fue la encargada de interpretar el Himno Nacional argentino en el MetLife Stadium y, además de su emotiva actuación, captó todas las miradas por el diseño exclusivo que eligió para representar al país ante millones de espectadores.
La artista lució una creación especialmente confeccionada para la ocasión, inspirada en los colores celeste y blanco de la bandera argentina. El concepto del diseño buscó transmitir la sensación de que el emblema nacional envolvía su figura durante la interpretación del himno, uno de los momentos más simbólicos de la previa del encuentro.
Detrás de la pieza estuvo Abel Cepeda, diseñador mendocino y fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, quien reside en Nueva York desde hace más de veinte años. La propuesta estética fue completada por la estilista y directora creativa Natalia Campos Valencia, responsable del look integral de la cantante.
Un diseño pensado para una ocasión histórica
La elección del vestuario acompañó la importancia del momento que vivió María Becerra al convertirse en la voz del Himno Nacional argentino antes del partido que definió al campeón del mundo.
La propuesta buscó combinar identidad nacional y alta costura, con un vestido creado especialmente para resaltar los colores patrios en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta.
La presentación representó un nuevo reconocimiento internacional para la cantante, que volvió a ser elegida para participar en un evento de alcance global.
Un año de grandes desafíos
La participación en la final del Mundial se sumó a una etapa de fuerte crecimiento en la carrera de María Becerra. En los últimos meses, la artista actuó en escenarios de relevancia internacional como Coachella y Times Square.
También hizo historia al convertirse en la primera mujer en realizar cuatro recitales en el estadio River Plate, dos de ellos con formato 360° y localidades agotadas.
Actualmente, la intérprete de Quimera desarrolla una gira por España y en las próximas semanas iniciará una serie de conciertos por distintos países de Latinoamérica. Además, cerrará el año con ocho funciones agotadas en el Arena de Buenos Aires y participa del rodaje de la nueva temporada de En el barro, la producción de Netflix.