El show de medio tiempo de la final del Mundial se transformó en un festival pop

El show de medio tiempo de la final del Mundial fue un festival pop. En una apuesta sin precedentes para la historia de los mundiales, el entretiempo de la final del Mundial 2026, protagonizada por el encuentro entre Argentina y España, se convirtió en un gigantesco show musical al mejor estilo del Super Bowl y transformó el césped del MetLife Stadium en un escenario de escala internacional.

Mientras los planteles de Argentina y España se encontraban en los vestuarios, la estructura tecnológica montada en el estadio permitió el despliegue inmediato de una mega plataforma circular y colorida instalada en el centro del campo de juego.

El ambicioso segmento musical estuvo integrado por un elenco histórico de las máximas figuras de la escena global.

El cruce de estilos marcó la pauta del espectáculo con la inmensidad de la estrella colombiana Shakira, que volvió a adueñarse de una cita mundialista, lo que se contrastó con la icónica presencia de la reina del pop Madonna, y el impacto global junto a las coreografías del fenómeno de K-pop BTS.

Juntos le dieron forma a un bloque de nivel histórico donde se sucedieron de manera fluida hits como "Music", "Dynamite" y "Dai Dai", la canción del Mundial, acompañados por una numerosa cantidad de bailarines, globos y banderas que pintaron el verde césped.

Además, el artista estadounidense Justin Bieber apareció para cantar su icónico tema "Everything Hallelujah", que fue presentado por los protagonistas Ted Lasso y Coach Beard de la serie "Ted Lasso", interpretados por los actores Jason Sudeikis y Brendan Hunt.

El imponente bloque musical concluyó con una rápida transición para el desarme relámpago de la estructura y el reingreso de los jugadores al campo de juego.