La Pampa analiza cobrar peaje a camiones de Entre Ríos con destino a Vaca Muerta

El Gobierno de La Pampa prepara un proyecto para cobrar peaje a los camiones que transportan arena desde Entre Ríos hacia Vaca Muerta. La iniciativa deberá ser aprobada por la Legislatura provincial antes de entrar en vigencia.

La medida alcanzaría a vehículos de carga pesada con cinco o más ejes que utilicen rutas provinciales y no paguen el impuesto Automotor en territorio pampeano. También podría incluir a camiones que llevan granos hacia el puerto de Bahía Blanca.

Desde la administración provincial explicaron que el tránsito relacionado con esas actividades creció considerablemente y aceleró el deterioro de los corredores. Actualmente, unos 1.200 camiones circularían diariamente por La Pampa y, en rutas como la Provincial 1, el movimiento se habría triplicado.

Por qué La Pampa impulsa el cobro

El presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Rodrigo Cadenas, explicó que el transporte pesado es el que provoca el mayor desgaste sobre el pavimento, especialmente cuando se producen excesos en el peso permitido por eje.

“La idea es alcanzar a este tránsito que no contempla ninguna producción de La Pampa, sino que está vinculado con Vaca Muerta”, señaló. Según explicó, el objetivo es que quienes no tributan en la provincia contribuyan mediante el peaje al mantenimiento de las rutas utilizadas.

Los camiones alcanzados trasladan arena extraída en la cuenca del río Paraná. Ese material es utilizado en la fractura hidráulica necesaria para la explotación de hidrocarburos no convencionales en territorio neuquino, según informó APF.

Cómo se distribuiría lo recaudado

El proyecto establecería que el 90% de los ingresos obtenidos se destine al Fondo Provincial de Conservación Vial. El 10% restante sería distribuido entre los municipios pampeanos.

La decisión también está relacionada con la falta de acuerdo entre La Pampa y el Gobierno nacional por el traspaso de unos 600 kilómetros de rutas nacionales. La provincia pretende asumir su administración, pero reclama que la transferencia incluya los recursos para conservarlas.

Ante la falta de avances, el gobernador Sergio Ziliotto decidió impulsar una fuente propia de financiamiento. La propuesta de peaje deberá definir los corredores alcanzados, los valores que pagará cada vehículo y el mecanismo de control.