Piden ayuda para dos perros abandonados tras un desalojo en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Nancy, vecina de Paraná, relató la difícil situación que atraviesan dos perros que fueron abandonados tras el desalojo de su dueña. Pidió colaboración urgente para poder sostener su recuperación.
Nancy, vecina de Paraná, relató la difícil situación que atraviesan dos perros que fueron abandonados tras el desalojo de su dueña. Pidió colaboración urgente para poder sostener su recuperación.
“Son dos perritos de una persona que desalojaron. La dueña se fue y ellos quedaron solos, a la deriva”, explicó la mujer a Elonce. Decidió hacerse cargo de ambos animales pese a las dificultades.
Desde el primer momento, asumió gastos de traslado y atención veterinaria: “El viernes abonamos un transporte, porque empezamos con esos gastos enseguida”.
El caso más delicado es el de un perro de avanzada edad que presenta un cuadro crítico. “Es un perrito supuestamente de unos 14 años, ciego de un ojito, con sarna, pelado entero”, detalló. Además, describió las complicaciones que enfrenta para alimentarse: “No tiene dientes. Come y se le cae la lengua para el costado, toma agua y vuelca porque no logra, no puede asimilar”.
Nancy remarcó que el estado del animal no es reciente: “Es un estado que viene desde hace varios meses, lamentablemente”. Aunque evitó cuestionar a la anterior dueña, reconoció la gravedad de la situación en la que encontró a los perros.
En ese contexto, solicitó ayuda principalmente con alimentos: “Se necesita comida de granos muy pequeños, pero lamentablemente tiene que ser un buen balanceado como para que lo alimente”. También señaló que los costos veterinarios son elevados: “La cuenta superó los 100.000 pesos, cada pastilla sale 45 mil pesos, así que son dos cosas”.
El tratamiento incluye controles médicos, antibióticos y cuidados constantes. “Hay que bañarlo una vez a la semana”, agregó, en relación a la sarna sarcóptica, una afección que requiere estrictas medidas de higiene para evitar contagios entre animales.
Nancy también destacó las dificultades para encontrar tránsito o adopción: “Recién empieza esto, tenemos como para dos meses y después, la suerte de que alguien lo adopte, porque es un perrito chico pero muy adulto”.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 154 529 484. Elonce.com