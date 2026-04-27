Las importaciones duplicaron el ritmo de las exportaciones en marzo

Mientras las exportaciones, contando la energía eléctrica de UTE, crecieron un 15,2% interanual, las compras al exterior saltaron un 28,6%.
Las exportaciones de bienes sumaron 1.213 millones de dólares en marzo de 2026, un alza de 15,2% respecto al mismo mes del año pasado, pero el informe mensual del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica (UCU-INI) matiza ese número con un detalle que cambia la lectura: sin considerar las ventas de energía eléctrica, el crecimiento se reduce a 8,5% y si se suma otro dato poco alentador es que del otro lado de la balanza, las importaciones crecieron 28,6%, más que triplicando el ritmo exportador.
La diferencia entre el 15,2% con energía y el 8,5% sin ella refleja el peso que tiene la exportación eléctrica en los números de marzo. Uruguay exportó electricidad al sistema interconectado regional en volúmenes importantes, lo que infla la cifra titular. La distinción que realiza la UCU al separar la energía eléctrica del resto de las exportaciones no es caprichosa, ya que busca ofrecer un "dato limpio" de la competitividad real del país. Mientras que la venta de electricidad es un factor extraordinario que depende del clima (el nivel de las represas) y de las necesidades puntuales de Brasil y Argentina, el resto de las exportaciones refleja el verdadero pulso de la industria y el agro. Al quitar este "efecto UTE", el crecimiento de las ventas uruguayas cae del 15,2% al 8,5%, revelando que el sector privado avanza a un ritmo mucho más lento que el de las importaciones, que en marzo crecieron al doble impulsadas por el petróleo y el consumo interno.
El dato más limpio del desempeño exportador industrial, sin energía, muestra incluso una caída de 1,7%. En el acumulado del primer trimestre el panorama es similar: las exportaciones totales crecieron 15,1% hasta 3.103 millones de dólares, pero sin energía el alza se modera al 9,9%.
Las importaciones: el otro lado de la historia
Según se informó, el dato que el informe de la UCU pone en primer plano y que suele quedar opacado por el entusiasmo exportador es el de las compras al exterior. Las importaciones de marzo alcanzaron 1.398 millones de dólares, un salto de 28,6% interanual. El principal impulsor fue el petróleo: los combustibles minerales representaron el 18% del total importado, con aceites crudos de petróleo concentrando el 16,1% del total y 225,4 millones de dólares. Los vehículos automóviles llegaron en segundo lugar con 12,5% del total y un alza de 17,7%.
Un dato llamativo en el lado de las importaciones: China concentró el 21,9% de las compras en marzo (305,5 millones de dólares), con un incremento de 34,5% interanual. Y más revelador aún: el 55,4% de toda la recaudación de aranceles aduaneros del mes correspondió a productos importados desde China, totalizando 25,8 millones de dólares.
En el acumulado trimestral, las importaciones sin petróleo ni energía crecieron 3,7%, lo que sugiere que la demanda interna de bienes sigue activa más allá del encarecimiento de los energéticos.
El rol como centro logístico regional: 419,6 millones de dólares en tránsito
Un número que el informe destaca y que habitualmente no aparece en el debate público es el de las operaciones de tránsito: en marzo sumaron 419,6 millones de dólares, un crecimiento de 15% interanual. El principal producto en tránsito fue medicamentos, con 16% de participación. Paraguay fue el principal destino con 38,1% del total, seguido por Argentina (22%) y Brasil (11,3%). China fue el principal origen de esos tránsitos con 31%. El dato confirma el papel de Uruguay como plataforma logística regional, un rol que la UCU viene cuantificando y que cobra relevancia en el contexto del acuerdo Mercosur-UE.
El informe dedica un apartado especial a la cuota de carne bovina que China otorgó a Uruguay para 2026, fijada en 324.000 toneladas. El INAC distribuyó esa cuota esta semana, 75% según antecedentes exportadores de los últimos tres años, 25% como reserva para nuevos exportadores, pero la UCU introduce una lectura que contradice la narrativa oficial.
"La cuota de carne en China no fue un logro de la visita de Orsi a la potencia asiática. Esa definición fue tomada por China unos meses antes, en el marco de la aplicación de la salvaguardia de la cual Uruguay salió beneficiado con relación a otros mercados como Brasil", señala el informe y agrega una advertencia de fondo: "La aplicación de una cuota nunca es una buena noticia dado que se trata de una restricción al acceso al mercado que Uruguay no tenía".
El contexto histórico que aporta el informe es ilustrativo: Uruguay solo superó las 324.000 toneladas en dos oportunidades, 398.862 toneladas en 2021 y 355.283 toneladas en 2022. En 2025 las exportaciones de carne a China sumaron apenas 230.136 toneladas. Hay margen para crecer, pero la cuota existe y eventualmente podría volver a convertirse en un techo real.
En cuanto a las empresas que concentrarán los mayores cupos bajo el criterio de antecedentes, el historial de los últimos tres años sitúa a Frigorífico Tacuarembó S.A. en el primer lugar con 14,4% del total exportado a China en 2025, seguido por Frigorífico Las Piedras S.A. (12,6%) y ONTILCOR S.A. (10,7%).
Los destinos: Brasil recupera el primer lugar
A diferencia del informe de Uruguay XXI que sitúa a la Unión Europea (UE) al frente en marzo, la metodología de la UCU, que incluye energía eléctrica y zonas francas de forma agregada, posiciona a Brasil como principal destino con 238,3 millones de dólares y 21,9% del total. Le siguen China con 166,1 millones de dólares (14,6%), Estados Unidos con 145,1 millones de dólares (12,7%) y la novedad del mes: Corea del Sur, que pasó de ser un destino marginal a registrar 53,8 millones de dólares gracias a compras masivas de trigo (39,6 millones de dólares) y celulosa.
Sin considerar zonas francas, las tres principales empresas exportadoras del mes fueron UTE (70 millones de dólares), Conaprole (60,3 millones de dólares) y Cargill Uruguay (57,4 millones de dólares). El predominio de UTE en el primer lugar explica en parte por qué el número agregado de exportaciones luce mejor que el desempeño del sector privado.