Paro de colectivos en Paraná: no hay servicios de ERSA hacia Santa Fe ni el área metropolitana

Este miércoles 29 de abril, la ciudad de Paraná amaneció con complicaciones en el transporte debido a un paro de colectivos que impacta en el servicio interurbano y en los viajes hacia Santa Fe.

La medida responde a una asamblea impulsada por los trabajadores, que incluye retención de servicio y afecta a las unidades de la empresa ERSA y los servicios fluviales.

Sin colectivos hacia Santa Fe

El conflicto dejó sin circulación a los colectivos que conectan Paraná con Santa Fe de la empresa Fluviales, una de las rutas más utilizadas por trabajadores y estudiantes.

La medida también alcanza al área metropolitana, donde numerosas líneas permanecen paralizadas desde las primeras horas del día.

Hasta el momento, no se informó un horario estimado para la reanudación del servicio.

Los colectivos que pertenecen a Fluviales tampoco están saliendo.

Un conflicto sin acuerdo

La protesta se enmarca en la discusión por la reincorporación de trabajadores del sistema urbano a la nueva concesionaria del servicio.

El martes se desarrolló una nueva reunión entre las partes, pero no se logró avanzar en un acuerdo, por lo que el conflicto pasó a un nuevo cuarto intermedio.

Ante la falta de definiciones, el gremio resolvió llevar adelante la asamblea con retención de tareas, lo que derivó en la paralización de los colectivos interurbanos.

Qué servicios funcionan con normalidad

Mientras continúa el paro de colectivos, algunos servicios no se vieron afectados.

Las líneas urbanas que operan en San José funcionan con normalidad, al igual que los servicios de la empresa Etacer que conectan con Santa Fe.