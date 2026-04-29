Día del Animal: habrá una jornada de atención veterinaria en plaza Linares Cardozo

Este miércoles 29, día del Animal, el Municipio de Paraná desarrollará una jornada especial de salud animal gratuita y abierta a toda la comunidad en la plaza Linares Cardozo.
Desde 1908, cada 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal. La fecha coincide con el fallecimiento del Dr. Ignacio Lucas Albarracín (quien murió el 29 de abril de 1926), fundador de la Sociedad Protectora de Animales y precursor de la Ley Nacional de Protección de Animales (Nº 2786). Esta normativa, promulgada en 1891, expresaba por primera vez en el país la obligatoriedad de brindar protección a los animales, impidiendo su maltrato y caza.
A nivel internacional, el Día de los Animales se celebra el 4 de octubre, fecha que recuerda el fallecimiento de San Francisco de Asís, considerado patrono de los animales.
Jornada de atención veterinaria en Paraná
Este miércoles el Municipio de Paraná desarrollará una jornada especial de salud animal gratuita y abierta a toda la comunidad en la plaza Linares Cardozo.
La actividad prevista de 9 a 12, combina atención veterinaria gratuita con acciones de promoción de la salud, en una propuesta integral que involucra a vecinos y escuelas de la zona. Permitirá promover la tenencia responsable y acercar servicios de salud a las mascotas de la comunidad.
Durante la jornada se ofrecerán servicios de vacunación y desparasitación de animales, junto con actividades lúdicas y educativas orientadas a la comunidad. Las promotoras de salud animal estarán presentes para difundir pautas de tenencia responsable y brindar información sobre la plataforma Mi Paraná, a través de la cual los vecinos pueden gestionar turnos para la atención de sus mascotas.
En lo que va de 2026, la Dirección de Salud Animal ya ejecutó 2.355 castraciones, 2.186 vacunaciones antirrábicas, 1.001 desparasitaciones y 1.698 atenciones clínicas, con operativos en barrios como Parque Gazzano, Bajada Grande, Mosconi Viejo, Puerto Viejo, CIC Este, Barrio Mariano Moreno y las vecinales Florida, Guiraldes, Villa Sarmiento y 4 de Junio, entre otros.