Manuel Adorni expone este miércoles en el Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará este miércoles en el Congreso para brindar su informe de gestión en un contexto político marcado por la investigación judicial sobre su patrimonio y la presión de la oposición. Se anticipa una jornada extensa.

El funcionario hablará ante la Cámara de Diputados desde las 10.30 con un discurso que, según anticiparon en la Casa Rosada, estará enfocado en los resultados económicos del Gobierno, la estabilidad macro y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.

La presentación de Adorni se dará en una sesión especial que podría extenderse al menos seis horas. Tras su discurso inicial, el jefe de Gabinete deberá responder preguntas de los legisladores, organizadas en tres tandas.

Desde el entorno del funcionario evitaron confirmar si responderá consultas vinculadas a su situación judicial o si se limitará a cuestiones de gestión. Entre los temas que podrían aparecer figuran las investigaciones por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el caso de la criptomoneda $LIBRA.

Contexto

La exposición se produce a 50 días de las primeras revelaciones sobre viajes y patrimonio de Adorni, que derivaron en una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito. También será su primera aparición institucional de peso tras más de un mes sin conferencias de prensa.

El oficialismo buscará mostrar respaldo político pleno. Está previsto que el presidente Milei asista al Congreso junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto del Gabinete, en una señal de apoyo a la figura del jefe de Gabinete.

La preparación del informe

Adorni trabajó durante semanas en la elaboración de su discurso y en las respuestas a las cerca de 4800 preguntas enviadas por los diputados, aunque en el Gobierno aseguran que muchas están repetidas.

El armado del informe se realizó junto a su equipo más cercano, con foco en ordenar los principales ejes de gestión y anticipar posibles cuestionamientos en el recinto. Incluso, el funcionario realizó el lunes por la mañana un ensayo previo en el Congreso.

Apoyo

En el marco de un férreo operativo de seguridad con intervención de la Casa Militar, el Gobierno demostrará su apoyo al Jefe de Gabinete.

A la presencia confirmada de Javier y Karina Milei en el palco central, se agregó la novedad de que el presidente y su hermana pidieron que el Gabinete en pleno esté presente en los balcones del primer piso del recinto, para el inicio de la sesión previsto a las 10.30 hs.

También dirán presentes los senadores nacionales del bloque que comanda Patricia Bullrich, supo la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes de Presidencia de Diputados. Toda la carne al asador.

Un rato antes de tomar lugar en el hemiciclo para dar su informe inicial, Adorni pasará por el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para la foto que ya se hizo costumbre cada vez que un ministro se presenta en el Congreso.

Cerca de las 10 hs, el presidente estará llegando junto a la secretaria general de la Presidencia, y se acomodarán en el palco principal, justo enfrente de donde le tocará hablar a Adorni. Se prevé que el presidente no se quedará hasta el final de la sesión.

“Habrá entre 100 y 200 invitados institucionales”, explicaron las fuentes de la presidencia de Diputados a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.