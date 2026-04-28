Club Tilcara preparará su clásica gran paella este sábado

REDACCIÓN ELONCE
En esta oportunidad, se realizará el próximo sábado 2 de mayo. Cabe recordar que la iniciativa debió reprogramarse en Semana Santa por cuestiones climáticas. Para esta ocasión prepararán 2500 porciones, indicaron a Elonce.
El Club Tilcara se prepara para vivir una nueva edición de su clásica gran paella, un evento que cada año convoca a la comunidad y que, en esta oportunidad, se realizará el próximo sábado 2 de mayo. Cabe recordar que la iniciativa debió reprogramarse en Semana Santa por cuestiones climáticas.
Desde la organización remarcaron que el clima será un factor clave, aunque las previsiones son alentadoras. “Va a ser un día hermoso, un día ideal para comer una rica paella. Estamos ultimando detalles, en la cuenta regresiva”, señalaron a Elonce.
El evento no solo tiene un atractivo gastronómico, sino también un fuerte objetivo institucional. “La intencionalidad siempre es recaudar fondos para nuestro club”, explicaron. En ese sentido, confirmaron que “tenemos casi todas las porciones vendidas. Son 2500 porciones”.
Lo recaudado será destinado a mejoras en la infraestructura del club. “Tenemos que hacer las luces en la cancha 3 y 4. También terminar algunas obras más importantes, como los vestuarios de las chicas de hockey, que ya están en proceso”, detallaron.
Además, desde el club subrayaron el valor del compromiso colectivo que hace posible este tipo de iniciativas. “Si los actores de las instituciones no están comprometidos, la institución no avanza”, afirmaron, y agregaron: “Esto es como devolver un poco al club lo que nos dio”.
En ese marco, también remarcaron el rol formativo que cumple el deporte: “Es transmitirles a los chicos que sin esfuerzo las cosas no se consiguen y si tiene un esfuerzo, el gustito es mejor”.
La organización del evento implica una importante logística que comienza días antes. “El jueves empezamos a descongelar lo que tenemos, el viernes cortamos los ingredientes y el sábado tempranito, a las 6 de la mañana, ya estamos preparando todo”, explicaron.
En cuanto a la entrega de las porciones, mencionó que habrá dos turnos establecidos para agilizar la distribución: “Una entrega es a las 11 de la mañana y la otra es a las 13 horas. Todos los tickets tienen ya el horario de retiro”.
Si bien la mayoría de las porciones ya fue vendida, no se descarta que haya disponibilidad el mismo día. “Calculamos que algunas porciones van a sobrar para vender ahí”, indicaron.
Finalmente, desde el club hicieron un llamado a la comunidad para acompañar este tipo de iniciativas: “Que la gente ayude a todas las instituciones deportivas porque de esta manera funcionan. Va a estar, como todos los años, muy rica. Este año aumentamos la cantidad de porciones”, aseguraron. Elonce.com