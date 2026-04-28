Torneo Apertura: confirmaron horarios de la última fecha que define los playoffs

El Torneo Apertura entra en su etapa decisiva con la confirmación del cronograma de la novena fecha, en la que se definirán los últimos equipos clasificados a los playoffs. La Liga Profesional de Fútbol oficializó días y horarios para una jornada que será determinante.

La programación del Torneo Apertura se desarrollará entre sábado y lunes, con partidos clave tanto en la Zona A como en la Zona B, donde aún quedan lugares por definirse.

En ese contexto, varios equipos llegan con chances concretas de avanzar, mientras que otros buscarán asegurar su clasificación en la última jornada.

Una fecha cargada desde el sábado

La actividad del Torneo Apertura comenzará el sábado con seis encuentros, en una jornada que promete alta intensidad, según informó la Agencia NA.

Uno de los duelos destacados será el que protagonizarán San Lorenzo e Independiente desde las 18:45, en un cruce directo que puede definir la clasificación.

Además, Boca visitará a Central Córdoba, mientras que otros equipos intentarán sumar puntos clave para meterse en la próxima instancia.

Domingo con definición en simultáneo

El domingo será otro día clave en el Torneo Apertura, especialmente por la definición de la Zona B.

A las 16 se jugarán cuatro partidos en simultáneo, entre ellos Racing Club ante Huracán y Rosario Central frente a Tigre.

Estos encuentros serán determinantes para completar el cuadro de clasificados a los playoffs del Torneo Apertura, en una definición que se anticipa ajustada.

Cierre el lunes y equipos ya clasificados

La fecha se cerrará el lunes con tres partidos, que podrían terminar de ordenar la tabla final del Torneo Apertura.

Hasta el momento, ya aseguraron su lugar en la Zona A equipos como Estudiantes de La Plata, Boca Juniors y Vélez Sarsfield, entre otros.

En la Zona B, ya están clasificados River Plate, Argentinos Juniors y Rosario Central, aunque aún restan definirse los últimos cupos.

De esta manera, el Torneo Apertura vivirá una jornada decisiva que terminará de configurar el cuadro de los playoffs en el fútbol argentino.

El cronograma y horarios de la novena fecha del Torneo Apertura

Sábado 2/5:

Barracas Central - Banfield a las 14

Lanús - Deportivo Riestra a las 14:30

Central Córdoba (SdE) - Boca a las 16:15

San Lorenzo - Independiente a las 18:45

Unión de Santa Fe - Talleres de Córdoba a las 18:45

Platense - Estudiantes de La Plata a las 21:15

Domingo 3/5:

Aldosivi de Mar del Plata - Independiente Rivadavia de Mendoza a las 13:30

Rosario Central - Tigre a las 16

Racing - Huracán a las 16

Gimnasia y Esgrima (LP) - Argentinos Juniors a las 16

Belgrano de Córdoba - Sarmiento a las 16

River - Atlético Tucumán a las 18:30

Lunes 4/5: