“Estoy muy arrepentido”: Esteban Andrada rompió el silencio tras el escándalo en Zaragoza

Esteban Andrada rompió el silencio luego de la expulsión sufrida en el clásico aragonés entre Huesca y Real Zaragoza, partido en el que vio la tarjeta roja tras agredir al capitán rival, Jorge Pulido. El arquero argentino reconoció su responsabilidad y pidió disculpas públicamente.

Andrada actualmente milita en Real Zaragoza, equipo que atraviesa una etapa sensible en la Segunda División española. El episodio generó fuerte repercusión entre hinchas, medios locales y dirigentes.

A través de un video difundido por el club, Esteban Andrada expresó su arrepentimiento y asumió las críticas recibidas tras lo sucedido.

“No es una buena imagen”

“Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”, afirmó el arquero argentino.

En su mensaje, Esteban Andrada sostuvo que no se trata de una conducta habitual dentro de su carrera y remarcó que fue una reacción fuera de contexto.

“A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”, señaló.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

El pedido de disculpas al rival

Además del mensaje institucional, el mendocino dirigió unas palabras hacia Jorge Pulido, futbolista del SD Huesca.

“Quiero pedirle disculpas porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto mío. Me desconecté en ese momento”, manifestó.

El hecho ocurrió durante uno de los encuentros de mayor rivalidad regional, lo que incrementó la tensión y la atención mediática sobre la conducta del arquero.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca. INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

Qué puede pasar ahora

La dirigencia de Real Zaragoza informó que analizará internamente lo sucedido y evaluará posibles medidas disciplinarias.

En paralelo, la liga española también podría avanzar con una sanción deportiva que dejaría varias fechas afuera a Esteban Andrada, en un tramo decisivo de la temporada.

El arquero aseguró que está dispuesto a asumir las consecuencias. “Estoy disponible para dar las explicaciones que correspondan”, expresó.

Mientras se aguarda la resolución oficial, el episodio abrió dudas sobre la continuidad de Esteban Andrada en el club español una vez finalizado el campeonato.