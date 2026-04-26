Video: la brutal agresión del ex Boca, Esteban Andrada, a un rival en España

La brutal agresión de Esteban Andrada a un rival en la segunda división de España generó escándalo tras el violento final del derbi entre Zaragoza y Huesca.
La brutal agresión de Esteban Andrada a un rival en la segunda división de España marcó uno de los episodios más polémicos del fútbol reciente en ese país, luego del caótico final del derbi aragonés entre Huesca y Zaragoza. El arquero argentino quedó en el centro de la escena tras ser expulsado y protagonizar un violento enfrentamiento con un futbolista rival que derivó en una fuerte sanción disciplinaria.
El encuentro, disputado en el estadio El Alcoraz, terminó con triunfo 1-0 para Huesca, en un contexto cargado de tensión por la situación de ambos equipos, que luchan por evitar el descenso. El único gol del partido fue convertido por Sielva de penal, en un desarrollo que ya venía caldeado desde el primer tiempo, cuando el propio Andrada le había atajado un penal al mismo jugador.
Desde ese momento, el clima se volvió cada vez más hostil. Hubo empujones, protestas y discusiones entre jugadores, mientras el árbitro intentaba mantener el control de un partido que se le escapaba de las manos. La situación se agravó en el tramo final, cuando una serie de decisiones arbitrales y revisiones del VAR encendieron aún más los ánimos.
El momento de la expulsión y la reacción del arquero
La jugada que desató el escándalo ocurrió en tiempo adicionado, cuando Andrada intentó reanudar rápidamente el juego desde mitad de cancha. Sin embargo, el árbitro, tras revisar una acción previa en el monitor, decidió detener la ejecución del tiro libre. En ese contexto, se produjo un cruce verbal con el defensor Jorge Pulido.
El intercambio escaló rápidamente. Andrada reaccionó con un empujón sobre el jugador rival, lo que le valió la segunda tarjeta amarilla y, por ende, la expulsión. Pero lejos de retirarse del campo, el arquero argentino perdió el control y se dirigió directamente hacia Pulido, a quien le propinó un violento golpe de puño que lo derribó en el acto.
La escena generó un descontrol generalizado en el terreno de juego, con jugadores de ambos equipos interviniendo en medio de empujones, corridas y discusiones. La situación se volvió aún más caótica cuando otros futbolistas se involucraron en el enfrentamiento, lo que obligó a la intervención de cuerpos técnicos y personal de seguridad, consignó La Nación.
Caos en el campo y sanciones en camino
En medio del tumulto, el arquero de Huesca, Dani Jiménez, también fue expulsado tras participar de los incidentes. El partido terminó completamente desvirtuado, con imágenes que rápidamente recorrieron la prensa española, donde el episodio fue calificado como una “tangana histórica” por el nivel de desorden registrado.
Recién después de varios minutos, el clima logró apaciguarse y los equipos se retiraron del campo. Andrada se dirigió al vestuario entre fuertes cuestionamientos y a la espera de una sanción que, según trascendió, podría ser severa debido a la gravedad de la agresión.
Horas más tarde, el arquero argentino emitió un mensaje de arrepentimiento en el que reconoció su error. “Estoy muy arrepentido, no es una buena imagen para el club ni su gente. A lo largo de mi carrera solo tuve una expulsión, por tocar la pelota con la mano fuera del área. Fue una situación límite, me salí de contexto”, expresó.
Además, agregó: “Le pido disculpas a Jorge Pulido, fue un acto en el que me desconecté en ese momento. Estoy para aceptar las consecuencias y las explicaciones que me pueda pedir la Liga”.