"Paraná Ama la Milanesa" vuelve con descuentos del 50% en más de 30 locales

Se realizará una nueva edición de "Paraná Ama la Milanesa" con descuentos del 50% en platos en distintos locales gastronómicos de la ciudad. La propuesta tendrá lugar este miércoles y contará con la participación de más de 30 establecimientos.

La iniciativa fue confirmada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná y el Ente Mixto de Promoción Turística (EMPATUR), con el objetivo de impulsar la actividad del sector.

"Paraná Ama la Milanesa" (foto Elonce)

El subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, explicó a Elonce que la propuesta surgió desde el sector gastronómico y fue acompañada por el municipio de Paraná. “Es una acción específica que promueve el Ejecutivo que conduce Rosario Romero de ser un Estado facilitador al generar esta instancia para que la gastronomía -tanto empresarios como trabajadores- tengan una posibilidad llegando a fin de mes de mover un poco el negocio”, señaló.

Promoción para el sector gastronómico

Durante la jornada, los locales adheridos ofrecerán una noche con descuentos del 50% en distintas variedades de milanesas. La iniciativa busca incentivar el consumo y atraer clientes en un contexto económico complejo.

El referente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia, indicó a Elonce que la convocatoria creció en cada edición. “En las últimas ediciones los resultados fueron muy buenos y cada vez se suman más establecimientos, actualmente son más de 30”, afirmó.

Además, explicó que la propuesta se organiza estratégicamente en la última semana del mes para estimular el movimiento económico.

Continuidad de la iniciativa

Desde la organización adelantaron que la propuesta tendrá continuidad en los próximos meses con nuevas ediciones temáticas. En ese marco, se confirmó que la próxima convocatoria será “Paraná ama la pasta”, con una dinámica similar enfocada en otro tipo de platos.

La iniciativa forma parte de una agenda de acciones orientadas a fortalecer el sector gastronómico y promover el consumo en la ciudad.