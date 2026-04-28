Se normaliza el servicio de agua potable tras falla con un transformador en la toma  

Un desperfecto eléctrico en un transformador ubicado en la Toma Nueva afectó el proceso de captación de agua para la potabilización. El inconveniente se produjo cerca de las 18 de este lunes y demandó una rápida intervención del personal técnico para iniciar las tareas de adaptación y restauración de los sistemas de gestión del servicio.

El proceso de potabilización en planta Echeverría se redujo a casi la mitad del volumen habitual que se trata y se transporta a los centros de distribución Ejército, Ramírez, Lola Mora y Parque del Lago. Debido a ello, solo funcionaron dos de las cinco bombas que extraen el recurso del río Paraná, para la potabilización en Echeverría.

En las primeras horas de este martes, desde la Municipalidad de Paraná confirmaron a Elonce que desde la 1 “se normalizó la distribución en la Toma y sucesivamente hacia todos los centros de distribución. A las 4:20 ya la distribución fue completa en la ciudad”.

El inconveniente ocasionó casos de baja presión y falta de suministro en distintos sectores de la ciudad.