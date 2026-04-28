Confirman que el servicio de agua potable se reestablecerá completamente en horas de la tarde

El servicio de agua potable en Paraná comenzó a restablecerse durante la madrugada de este martes luego de un desperfecto eléctrico en un transformador ubicado en la Toma Nueva, que afectó el proceso de captación y potabilización.

El inconveniente se produjo el lunes por la tarde y redujo significativamente el volumen de producción en la planta Echeverría. Como consecuencia, distintos sectores de la ciudad registraron baja presión o interrupciones en el suministro.

Desde la Municipalidad confirmaron que el sistema volvió a operar durante la madrugada, aunque advirtieron que la normalización será progresiva en toda la red de agua potable.

Restitución del sistema durante la madrugada

La secretaria de Recursos Hídricos, Mayra Collante, explicó que el problema fue detectado en uno de los transformadores y que se solicitó asistencia técnica para su reparación.

En ese sentido, precisó: “Observamos que había alguna cuestión en uno de los transformadores, por lo que se solicitó la asistencia de ENERSA”.

La funcionaria detalló los tiempos de recuperación del servicio de agua potable y señaló que la restitución se dio durante la madrugada. “A la una de la madrugada se restituyó todo el sistema, y hacia las cuatro de la mañana ya se estaba distribuyendo en todos los centros distribuidores de la ciudad”, indicó.

Toma Nueva.

Recuperación progresiva según cada zona

Pese a la reactivación del sistema, Collante aclaró que la normalización completa no es inmediata y depende de las características de la red.

“Eso ya es una cuestión que depende de la geografía, en cuanto a la distribución y zonas de la ciudad donde siempre la presión es un poquito más baja”, sostuvo.

Toma Nueva.

En esa línea, explicó que los sectores más alejados suelen ser los últimos en recuperar el servicio. “Seguramente sean los más alejados a los centros distribuidores, como la zona sureste, el sur de la ciudad y algunos sectores del oeste”, afirmó.

Además, anticipó que el proceso podría extenderse algunas horas en determinados barrios. “En la zona oeste puede haber demoras hasta horas de la tarde”, señaló.

Factores que influyen en la normalización

La secretaria remarcó que el comportamiento del consumo también incide en la recuperación del servicio de agua potable. “Con la baja de la temperatura es mucho más rápido todo porque baja fuertemente lo que es el consumo”, explicó.

Este escenario permite que el sistema se estabilice con mayor rapidez en comparación con los meses de mayor demanda.

Obras y planificación del sistema

Collante destacó que el municipio trabaja en mejoras estructurales para evitar este tipo de inconvenientes. “Una de las previsiones anuales es la adquisición de un nuevo transformador, que ya estamos en proceso de fabricación”, indicó.

También mencionó tareas de mantenimiento y renovación de equipamiento en la red de distribución.

“El objetivo es reconfigurar la red y mejorar la respuesta en los barrios donde se detectan problemas de presión”, concluyó.