Cervecería Santa Fe celebró los 15 años de su cervezoducto

REDACCIÓN ELONCE
La Cervecería Santa Fe conmemoró los 15 años de su cervezoducto, una obra única en Latinoamérica que transporta cerveza desde la planta hasta las canillas. Hubo shows, gastronomía y más de 2.000 asistentes en el festejo.
El Cervezoducto de Santa Fe celebró los 15 años de su puesta en funcionamiento, consolidándose como uno de los símbolos más representativos de la ciudad capital, con un sistema único a nivel latinoamericano. Ubicado sobre calle Calchines y Lavalle, conecta la planta de producción con el patio cervecero y forma parte del ritual cotidiano de santafesinos y visitantes.
Con una extensión de 400 metros, el cervezoducto permite que la cerveza viaje directamente desde los tanques de la fábrica hasta los puntos de expendio, manteniendo una temperatura constante de 2°C. Este proceso, que evita la pasteurización, garantiza que el producto conserve sus características originales hasta llegar al vaso, lo que lo distingue por ofrecer el liso más fresco del mundo.
El evento para celebrar el aniversario se realizó este lunes y reunió a unas 2.000 personas que participaron de distintas propuestas recreativas y gastronómicas.
En diálogo con Elonce, representantes de la firma destacaron la relevancia del desarrollo tecnológico y su impacto en la experiencia del consumidor.
“Estamos festejando 15 años de nuestro cervezoducto”, expresó Anahí Fortuna, Brand Manager de Cerveza Santa Fe. Y destacó que los 400 metros de cañería “llevan la cerveza más fresca, recién hecha directo desde la planta a las canillas del patio de la cervecería”.
Una propuesta innovadora y convocante
Desde el área de marketing, Guillermo Müller explicó cómo se organizó la convocatoria para el festejo. “Unas 2000 personas se anotaron en el listado. No podríamos abrir la convocatoria de manera masiva porque si no se hubiera desbordado todo, por eso se lanzó una invitación”, señaló.
Asimismo, remarcó el carácter diferencial del sistema: “Después de 15 años hay gente que todavía no cree que el cervezoducto pasa cerveza literalmente. Entonces es otra oportunidad de reforzar que es real y que pasa cerveza lager y Santa Fe y es la más fresca que se puede tomar en la ciudad”.
En la misma línea, Fortuna subrayó la importancia cultural del producto en la ciudad. “Esta es una ciudad súper cervecera que tenemos iconos que son el liso y otro es el cervezoducto”, afirmó. Y agregó que “la marca ya es tradición y es parte de nuestra cultura cervecera santafesina; algo único que tenemos por lo que lo llevamos muy orgullosos”.
Tradición, gastronomía y propuestas
Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de espectáculos en vivo, juegos interactivos y premios vinculados al conocimiento sobre la marca. También se ofreció una variada propuesta gastronómica.
“Es un evento que va a generar mucha interacción con el público para que se pueda ganar premios y vamos a conocer quién es el que más sabe sobre cerveza Santa Fe y el cervezoducto”, indicaron.
Finalmente, los organizadores extendieron la invitación al público en general. “Invitamos a toda la gente a que se acerque a probar el verdadero liso, el más fresco y a través de una obra de ingeniería única en Latinoamérica”, concluyeron. Elonce.com