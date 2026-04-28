Lo atacaron con un machete para robarle y perdió parte de un dedo  

Un hombre de 53 años permanece internado en estado delicado tras ser atacado con un machete durante un violento intento de robo ocurrido en la madrugada de este lunes en una vivienda de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe.

El hecho se registró cerca de las 0.30, cuando personal de emergencias fue comisionado por el 911 ante el aviso de una persona herida con arma blanca en Los Naranjos a 3000. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima, identificada como Claudio R., tendida en el ingreso del domicilio, con abundante sangrado y lesiones de gravedad. En el lugar también se encontraba una mujer de 84 años en estado de shock.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hombre presentaba múltiples heridas en el cuero cabelludo y la amputación de la falange de un dedo de la mano derecha. Fue asistido por personal sanitario y trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde quedó internado con asistencia respiratoria, sedado y estable dentro de un cuadro crítico.

En la escena del hecho se secuestraron un machete y un televisor que habría sido manipulado durante el intento de robo. Además, en el patio delantero se halló el dedo amputado.

Vecinos de la cuadra señalaron que escucharon gritos provenientes de la vivienda y observaron a un hombre huir del lugar tras saltar una reja. Según sus testimonios, vestía ropa de color azul y escapó en dirección norte.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso las primeras medidas y la intervención de personal especializado para el relevamiento de la escena. Hasta el momento no hay personas detenidas, indica Rosario 3.