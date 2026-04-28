Femicidio en Concordia: la hija de la víctima pidió la pena perpetua para el acusado

La hija de María Leonor Godoy despidió a su madre con un mensaje en redes sociales y reclamó justicia tras el femicidio ocurrido en Concordia. La mujer de 58 años falleció este lunes luego de permanecer internada durante 23 días tras ser atacada con un arma blanca en un hecho ocurrido en contexto de violencia de género.

El episodio se había registrado el 4 de abril en una vivienda ubicada en calles Sargento Cabral y 53, en el barrio José Hernández. Desde entonces, la víctima permanecía internada en el hospital Masvernat con heridas graves.

Tras confirmarse el fallecimiento, su hija Karen Vergara publicó un mensaje en redes sociales. “La peleaste hasta lo último como toda una guerrera, como la mujer valiente que siempre fuiste”, expresó. En el mismo texto, agregó: “Que descanses y que encuentres la paz. Te llevaré siempre en mi mente y corazón”.

Reclamo de justicia

Vergara brindó declaraciones en las que relató la situación que atravesó su madre. “Ella luchó 23 días. Nosotros estábamos ahí y vimos mejoras, pero de repente decayó”, indicó.

Además, manifestó su reclamo hacia la Justicia: “No me siento satisfecha. Sí estoy tranquila de que esté preso, pero quiero que pague por todo lo que le hizo”.

Antecedentes de violencia

Según relató la familia, la relación con el agresor estuvo marcada por episodios de violencia. “Siempre la veíamos con un moretón y ella decía que no le pegaba, pero nosotros sabíamos que sí”, señaló.

También mencionaron un episodio ocurrido meses atrás, en el que la víctima habría permanecido retenida durante varios días. Uno de los hechos más brutales ocurrió el año pasado. “El 18 de noviembre ella apareció en la casa de mi hermano golpeada, en una crisis nerviosa. Nos dijo que la tenía hacía cinco días, que le pegaba y que no le había dado de comer ni de tomar agua”, detalló Karen.

El acusado, Juan Pablo Estigard, permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza la causa judicial.

Cambio de carátula

Tras el fallecimiento de la víctima, la causa será recaratulada y continuará bajo la figura de femicidio. La familia pidió que se aplique la máxima pena. “Que le den perpetua. Que pague por lo que hizo”, expresó la hija de la víctima al referirse al proceso judicial.

El caso generó conmoción en la comunidad y reavivó reclamos vinculados a la prevención de la violencia de género.