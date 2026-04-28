Robaron en un local de Paraná: entraron por la ventana y se llevaron cerveza, carne y dinero

Un local gastronómico ubicado en la intersección de calles Santander y Laurencena, en la zona de la costanera de la ciudad de Paraná sufrió un robo agravado por escalamiento y se logró la detención del delincuente.

Según pudo saber Elonce, un llamado telefónico del dueño del lugar alertó a personal de la Comisaría Octava tras advertir que desconocidos habían ingresado a su comercio. Al arribar al lugar, los uniformados constataron daños en una ventana, lo que permitió establecer que el acceso se habría concretado mediante escalamiento.

Durante la inspección, se verificó la faltante de diversos elementos, entre ellos 20 latas de cerveza, un teléfono celular Motorola Moto G9 Plus color dorado, una tabla de madera de tamaño mediano y una suma de 60.000 pesos en efectivo.

Asimismo, el damnificado reportó el robo de tres bolsas de carne de un kilogramo cada una y dos hormas de queso, lo que amplió el listado de bienes sustraídos del comercio.

En el marco de las tareas investigativas, el personal policial logró identificar al presunto autor del hecho, pero no fue detenido hasta el momento. La causa fue puesta en conocimiento de la Justicia. Elonce.com